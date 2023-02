Premier succès pour Omar Tchomogo

Désigné entraineur par intérim au Charmois Niortais FC, l’ancien Ecureuil du Bénin, Omar Tchomogo a connu sa toute première victoire dans la soirée de ce vendredi 03 février 2023.

Opposés à Dijon en Ligue 2 française, les joueurs de l’ancien capitaine des Ecureuils ont pu faire la différence grâce à un but de génie inscrit par Olaitan. Le joueur a profité de la sortie de l’international gardien béninois Saturnin Allagbé pour inscrire un but à plus de 60 mètres des cages. Un but sur lob qui pourrait être désigné par la FIFA but de l’année au terme de l’année 2023.

A la fin de la rencontre, c’est le Charmois Niortais FC qui l’emporte sur Dijon. Score 0-1. Pas mal pour les débuts du technicien béninois Omar Tchomogo.

C’est terminé à Gaston-Gérard ! 🏁 Après une prestation solide et une inspiration de génie de @Juniorolaitan15, les Chamois s’imposent à Dijon ! 🔥 3 points qui font du bien ! ✅#EnsembleToujours #DFCOCNFC pic.twitter.com/1vOzeWnink — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) February 3, 2023

Josué SOSSOU

4 février 2023 par