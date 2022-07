Pr René Ahouansou inhumé le 16 juillet prochain

Les obsèques du professeur René Ahouansou démarrent le 15 juillet 2022 à Akonaboè dans la ville de Porto-Novo. L’illustre disparu sera conduit en sa dernière demeure samedi 16 juillet à Grand-Popo après les rites funéraires.



Décédé le 31 mai 2022, le professeur René Ahouansou sera inhumé samedi 16 juillet au cimetière de Grand-Popo. Les cérémonies vont démarrer dans l’après-midi du vendredi 15 juillet avec des hommages et une veillée de prières au domicile du défunt à Porto-Novo.

Le lendemain à 09 heures, l’illustre disparu recevra les hommages de l’Association Nonvitcha, à la place Nonvitcha de Grand-Popo. Ces hommages seront suivis d’un culte religieux animé par l’Eglise Impact Centre Chrétien (ICC).

L’inhumation selon le programme des obsèques, est annoncée pour l’après-midi.

René Ahouansou est un professeur de Littérature et de Civilisation Américaine. C’est l’une des figures emblématiques ayant joué un rôle dans l’avènement du Renouveau Démocratique au Bénin. Il a beaucoup travaillé avec le Bâtonnier Me Robert Dossou.

