Pr Léonard Wantchekon, source d’inspiration pour les jeunes (Bio Tchané)

L’économiste béninois Léonard Wantchekon a remporté le Prix de l’Économie Mondiale de l’Institut de Kiel. Cela n’a pas laissé indifférent le ministre d’Etat et Secrétaire Général National du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané. Voici les mots du ministre d’Etat à l’endroit du lauréat béninois récompensé au même titre que Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et Eleni Gabre-Madhin, Directrice de l’innovation au Bureau des Nations Unies pour l’Afrique.

« Je veux reconnaître le mérite et féliciter le Professeur Léonard Wantchékon pour son prestigieux prix de l’Économie mondiale de l’Institut de Kiel ! Le travail d’économiste politique et d’historien du Professeur Wantchékon est ainsi reconnu à l’échelle internationale. Il en est de même de son engagement vraiment inspirant, pour l’innovation dans l’enseignement supérieur en Afrique. En tant que fondateur de l’African School of Economics au Bénin, le Professeur a fait une différence significative dans la vie de nombreux étudiants africains en leur offrant des opportunités éducatives et en encourageant la recherche de premier plan. Ses réalisations en tant que chercheur sont remarquables et ont profondément marqué les domaines de l’économie politique, de l’histoire économique et du développement économique. Le Professeur Wantchékon mérite largement d’être une source d’inspiration pour les jeunes économistes africains qui aspirent à faire une différence dans leur communauté et à l’échelle mondiale. Encore une fois, félicitations au Professeur pour cette reconnaissance bien méritée. Puisse-t-il continuer son excellent travail qui fait notre fierté ! », a indiqué Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat et Secrétaire Général National du parti Bloc Républicain.

M. M.

27 avril 2023