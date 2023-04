Pr Léonard Wantchekon, lauréat du prix de l’Économie mondiale

L’économiste béninois, Léonard Wantchekon fait partie des trois personnalités récompensées, au même titre que Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et Eleni Gabre-Madhin, Directrice de l’innovation au Bureau des Nations Unies pour l’Afrique, pour leurs « réalisations exceptionnelles et leur engagement inlassable en faveur du développement durable de l’Afrique et en tant que leaders d’opinion d’une société cosmopolite, libérale, juste et inclusive ».

Les trois lauréats du Prix de l’économie mondiale 2023 de l’Institut Kiel ont été dévoilés, le vendredi 21 avril 2023. Il s’agit de l’économiste béninois Léonard Wantchekon dans la catégorie ‘’Economie’’ ; de la Directrice générale de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dans la catégorie ‘’Politique’’ et de Eleni Gabre-Madhin, Directrice de l’innovation au Bureau des Nations Unies pour l’Afrique, récompensée dans la catégorie ‘’Entreprise’’.

Léonard Wantchekon, Ph.D. est Fondateur et président de l’African School of Economics et professeur à l’Université de Princeton (USA).

Le jury du Prix de l’Economie mondiale 2023 indique que le professeur Léonard Wantchekon est « un économiste politique, un historien de l’économie et un économiste du développement exceptionnel, mais aussi un entrepreneur scientifique clairvoyant et affirmé ».

« Son point de vue unique sur l’économie du développement - notamment façonné par son parcours personnel - ses méthodes scientifiques innovantes et ses travaux révolutionnaires qui en résultent publiés dans des revues de premier plan lui ont valu une reconnaissance mondiale dans la profession. Avec l’African School of Economics (ASE), qu’il a fondée et dirige, il ouvre la voie aux étudiants africains pour recevoir une formation en économie reconnue internationalement », a précisé le jury.

Lauréate dans la catégorie ‘’Politique’’, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a « joué un rôle clé dans l’élaboration des réformes qui ont contribué à stabiliser l’économie du Nigeria et à améliorer la transparence budgétaire ». Selon Ulf Kämpfer, lord-maire de Kiel et membre du Jury du prix de l’Économie mondiale 2023, Dr Ngozi Okonjo-Iweala « croit fermement au pouvoir du commerce multilatéral pour sortir les pays en développement de la pauvreté et les aider à parvenir à une croissance économique robuste et à un développement durable ».

Eleni Gabre-Madhin, la lauréate dans la catégorie ‘’Entreprise « s’est fait un nom en tant qu’entrepreneure innovante et socialement responsable, mais surtout en tant que pionnière affirmée », selon le Jury.

La cérémonie de remise du Prix de l’économie mondiale est prévue pour le 19 juin 2023 à la State House à Kiel sis dans l’Etat du Minnesota (USA).

Il faut préciser que le Prix n’est pas doté.

Marc MENSAH

25 avril 2023 par ,