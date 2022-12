Pr Bio Bigou rejoint Les Démocrates

Le vice-président de l’ex Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD), parti fondu dans l’Union Progressiste le Renouveau, Prof Léon Bani Bio Bigou a décidé d’adhérer au parti d’opposition Les Démocrates. L’universitaire l’a fait savoir à travers une correspondance adressée au parti le 28 novembre 2022.

« Pour une question de convenance personnelle et d’éthique politique, j’ai l’honneur et le plaisir de vous adresser ma demande d’adhésion au parti Les Démocrates », a indiqué le professeur Léon Bani Bio Bigou au président du parti d’opposition dans une correspondance en date du 28 novembre.

L’universitaire explique que son parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD) a adhéré au parti Union Progressiste le Renouveau (UPR).

Prof Léon Bani Bio Bigou fut vice-président de l’ex-parti DUD de Valentin Aditi Houdé.

Maître de conférences (CAMES), Pr Léon Bani Bio Bigou a été secrétaire général de l’Université d’Abomey-Calavi et Ancien premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale. Il est Commandeur de l’Ordre National du Bénin.

Le DUD a été dissout et fondu dans le parti Union Progressiste Le Renouveau (UPR) le 29 septembre 2022. Selon son président, DUD a été créé en 2018 pour soutenir les actions du président de la République Patrice Talon. C’est dans cette perspective que ses militants ont choisi de rejoindre un parti de la mouvance.

M. M.

6 décembre 2022 par ,