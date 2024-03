Pr Coami Gomez Ansèque, SG de Ministère n’est plus !

Deuil dans le secteur éducatif au Bénin et au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Professeur Coami Gomez Ansèque est décédé des suites d’une maladie dans la matinée de ce lundi 18 mars 2024. Le décès est survenu au Centre Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou.

Prof Coami Gomez Ansèque est le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il fut troisième Vice-recteur chargé de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l’insertion professionnelle à l’Université de Parakou.

