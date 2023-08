Pourquoi nous sommes réticents quant à une intervention militaire de la CEDEAO au Niger ?

Nous nous sommes récemment offusqués, soulevés contre ces coups d’Etat incessants sur le continent africain. Et un terme à ces inconduites est voulu par tous les progressistes, notamment, les panafricains du MEPUS, de l’université de St Louis du Sénégal. Toutefois, une intervention militaire au Niger contre une armée entière, solidaire a tout l’air d’un forcing. En effet, l’armée nigérienne est une miniature du peuple, de la société nigérien, d’où on ne saurait contraindre tout un peuple même s’il s’agissait de rentrer au paradis, pour son propre bien.

La démocratie ne s’impose pas on y adhère librement. Il en va de même pour les Etats Unis d’Afrique, il faut avancer avec les avancés et attirer les attardés.

Maintenant, si la menace d’une intervention faisait des dissidents, au sein de forces nigériennes, nous reverrions notre position. Aussi, nous appelons vivement à l’érection concrète d’une armée africaine qui sera dissuasive à cet égard.

P B Moussa Kanté, chercheur en développement rural et en science Po

Mouvement des étudiants panafricains de l’université de St Louis du Sénégal (MEPUS)

