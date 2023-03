Pourquoi la démocratie améliore l’économie d’un pays

L’une des grandes raisons qui expliquent le succès de la démocratie, selon le président Biden, c’est qu’elle libère le potentiel humain.

Les démocraties consacrent davantage de dépenses à l’éducation et à la santé, explique l’économiste Daron Acemoglu. Quand les personnes issues des couches les plus pauvres de la société accèdent aux soins de santé et à l’éducation, continue-t-il, elles sont plus susceptibles d’atteindre leur potentiel et de contribuer à l’économie locale.

Steeve Biondolillo, étudiant en deuxième année à l’université Northwest Nazarene dans l’Idaho, affirme qu’il a « de grands objectifs et un grand avenir ». (© Kyle Green/AP)

Dans les pays qui ont établi un gouvernement démocratique au cours des 70 dernières années, l’économie a connu une croissance (PDF, 516KB*), indique Daron Acemoglu, professeur au MIT et co-auteur d’une analyse de 184 pays de 1960 à 2010. Le rapport fait état d’une hausse de 20 % du PIB par habitant dans des pays comme le Portugal et la Corée du Sud au cours des deux décennies de démocratisation.

Graphique indiquant le PIB par habitant avant et après une démocratisation (Source : Journal of Political Economy)(Département d’État/M. Gregory)

Après leur transition vers la démocratie, le Portugal et la Corée du Sud ont mis en place plusieurs réformes clés, telles que l’expansion des soins de santé et de l’accès à l’éducation, selon l’analyse (PDF, 404KB*). La nouvelle démocratie de Corée du Sud a cessé de réprimer les syndicats. Pour Joe Biden, « la démocratie en action », c’est un travailleur qui peut adhérer à un syndicat. L’action en faveur de salaires plus élevés, de meilleures prestations ou de milieux de travail sûrs et sains engendre des victoires pour tous les travailleurs* et améliore le niveau de vie.

Ailleurs, en Pologne, en Tchéquie et dans les pays baltes, de nombreuses réformes démocratiques ont été lancées dans les années 1990, après l’effondrement du communisme. Ces pays ont mis en place des systèmes juridiques efficaces et ont rejoint l’Union européenne, ce qui a contribué à doper leur PIB par habitant, souligne William Tompson, chef de la division Eurasie de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

« L’attrait magnétique de ces institutions occidentales (…) les a incités à mettre de l’ordre dans leurs affaires », ajoute William Tompson, faisant remarquer que le PIB par habitant de la Pologne en 2021 a plus que triplé en dollars réels par rapport à son montant de 1990.

Liberté d’innover

Les sociétés démocratiques protègent le droit des citoyens d’exprimer leur opinion ; elles défendent l’État de droit ; appliquent des règles de gouvernance prévisibles ; organisent des élections compétitives et soutiennent la presse indépendante, explique Darrell West, vice-président des études sur la gouvernance à la Brookings Institution.

La liberté d’expression dans les démocraties stimule la créativité et l’innovation, signale Darrell West, citant la Silicon Valley. « Il y a un environnement [aux États-Unis] qui permet aux gens de contester l’autorité, de développer des idées qui sortent des sentiers battus et d’expérimenter finalement d’une manière qui n’est souvent pas possible dans les sociétés autoritaires », ajoute-t-il.

Des gens manifestent à Atlanta pour encourager les électeurs à voter en avance lors du second tour des élections sénatoriales de 2022 en Géorgie. (© Ben Gray/AP)

La liberté d’expression est un moteur du système d’enseignement supérieur américain et la force économique qui en découle, souligne Darrell West. Les universités font généralement partie des plus gros employeurs dans les collectivités, ce qui dynamise l’économie locale. En outre, un grand nombre de brevets, notamment pour les puces informatiques, émergent des universités et alimentent le développement de projets commerciaux.

La démocratie dans l’histoire

Le terme « démocratie » vient de deux mots grecs qui signifient peuple (demos) et règne (kratos). La première démocratie connue se trouvait à Athènes, une forme de gouvernement que les Grecs anciens ont développé vers le Ve siècle avant notre ère.

Alexis de Tocqueville, le philosophe et politicien français qui a écrit De la démocratie en Amérique au début des années 1800, a observé même à cette époque que la diversité des organisations aux États-Unis était à l’origine du succès du pays. « Il pensait que notre société civile dynamique était une force pour les États-Unis », indique Darrell West.

Il y a une circularité de la liberté politique et de la réussite économique, selon le professeur Daron Acemoglu. Elles se mêlent et créent un dynamisme que Tocqueville a observé il y a près de deux siècles.

