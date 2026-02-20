Pourquoi j’appelle à voter pour Romuald Wadagni en 2026

En 2026, le Bénin ne choisira pas seulement un président.

Il choisira la direction de son destin.

Je suis de ceux qui ont vu notre pays douter. Je suis de ceux qui ont vu notre administration s’essouffler, notre crédibilité s’effriter, notre potentiel rester sous-exploité. Mais je suis aussi de ceux qui ont vu le Bénin se relever, se discipliner, se structurer et retrouver confiance en lui-même.

C’est en conscience, et avec un profond attachement à notre nation, que j’appelle à voter pour Romuald Wadagni.

Parce que le Bénin mérite la stabilité

Dans une sous-région secouée par les coups d’État, les transitions chaotiques et les ruptures institutionnelles, notre pays a tenu bon. Sous la présidence de Patrice Talon, le Bénin a fait le choix difficile mais nécessaire de la réforme, de la discipline et de la rigueur.

Ces choix n’ont pas toujours été confortables. Ils ont exigé des efforts. Mais ils ont produit des résultats : infrastructures modernisées, finances publiques assainies, image internationale restaurée.

Ce que nous avons construit ensemble ne doit pas être fragilisé par l’improvisation ou la tentation du retour en arrière.

Parce que les faits parlent

Depuis 2016, notre pays a levé des financements internationaux dans des conditions inédites. Il est devenu pionnier africain de la finance durable. Il a renforcé sa signature souveraine.

En 2020, la Banque mondiale a reclassé le Bénin parmi les pays à revenu intermédiaire inférieur. Ce reclassement n’est pas une médaille symbolique : il reflète une transformation réelle.

Au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, notre pays a contribué à renforcer la souveraineté monétaire régionale.

Ces avancées ont un visage. Elles portent une méthode. Elles portent un nom : Romuald Wadagni.

Parce qu’il incarne une génération prête

Né à Lokossa, formé à l’élevage de lapins au centre Songhaï, passé par les plus grandes institutions académiques et financières internationales, ancien associé de Deloitte, Romuald Wadagni incarne une génération de dirigeants africains qui n’opposent pas enracinement et modernité.

Il connaît la terre. Il connaît les marchés.

Il comprend les réalités de nos producteurs, de nos entrepreneurs, de notre jeunesse.

Mais il sait aussi parler le langage des investisseurs et défendre les intérêts du Bénin dans les grandes arènes économiques mondiales.

Notre pays a besoin d’un président préparé. Pas d’un apprenti.

Parce que l’avenir de nos enfants est en jeu

Chaque élection engage plus qu’un mandat. Elle engage une génération.

Nos enfants méritent un État solide, respecté, capable de financer l’éducation, la santé, l’innovation et l’emploi sans hypothéquer l’avenir. Ils méritent une économie qui crée de la valeur ici, qui transforme localement, qui offre des perspectives au lieu d’exporter les talents.

Le Bénin est sur cette trajectoire.

Il serait irresponsable de l’interrompre au moment où elle commence à porter pleinement ses fruits.

Mon appel

Je n’appelle pas à voter par habitude.

Je n’appelle pas à voter par fidélité personnelle.

J’appelle à voter par responsabilité nationale.

En 2026, nous aurons le choix entre consolider une trajectoire exigeante mais prometteuse, ou ouvrir une période d’incertitude dont nous ne maîtriserons pas les conséquences.

Je fais le choix de la stabilité.

Je fais le choix de la crédibilité.

Je fais le choix d’un leadership préparé.

C’est pourquoi j’appelle, avec conviction et confiance, à voter pour Romuald Wadagni.

Parce que le Bénin mérite de continuer à avancer.

Parce que notre avenir mérite d’être protégé.

Parce que notre nation mérite un président prêt.

Arthur Tévoedjrè

Citoyen béninois engagé

