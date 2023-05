Pour tirer profit de la protection des marques, dessins et modèles

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) en partenariat avec l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), a organisé une Rencontre Thématique sur « Comment transformer sa marque en argent », à l’attention des chefs (fes) d’entreprises ; présidents des Ordres, Groupements et Asociations affiliés à la CCI Bénin. C’est le mercredi 17 mai 2023 au siège de l’Institution consulaire en présentiel et en ligne.

Nom commercial ou dénomination, signes distinctifs, marque, dessins et modèles industriels constituent l’actif immatériel que toute entreprise peut exploiter à son avantage. Ceci à travers la protection industrielle. Mais la protection industrielle n’est pas totalement ancrée dans les habitudes au Bénin. La Chambre de Commerce et d’Indsutrie du Bénin accordant une « attention particulière à la question de la propriété industrielle », a organisé une séance d’information et de sensibilisation sur le thème « Comment transformer sa marque en argent », en collaboration avec la structure nationale de liaison de l’Organisation Africaine de la Propriété Industrielle (OAPI). C’est le mercredi 17 mai 2023 au siège de la CCI Bénin.

Les participants, chefs (fes) d’entreprises ; présidents des Ordres, Groupements et Asociations affiliés, ont eu droit à deux communications présentées respectivement par Estève Dègla, Conseil en propriété industrielle agréé par l’OAPI et Cyrille Houndje, Expert en propriété industrielle.

« L’objet de la (…) rencontre thématique est d’éclairer les opérateurs économiques sur la notion de signes distinctifs, l’une des branches de la propriété industrielle. C’est donc une opportunité pour les chefs d’entreprises de mieux appréhender la valeur monétaire de leurs signes distinctifs », a indiqué Joëlle Vidéhouénou, Directrice des opérations à la CCI Bénin et représentant le Secrétaire Général de la CCI Bénin.

Il s’agit de permettre aux participants de « toucher du doigt le potentiel de développement économique et social que constitue la propriété industrielle », selon Amzat Salami, Secrétaire général du Ministère de l’Industrie et du Commerce, représentant la ministre Shadiya Assouman à l’ouverture officielle de la Rencontre Thématique.

Tirer parti de la protection

Le SGM a indiqué que la propriété industrielle vise la protection et la valorisation de toute invention technique et concerne ainsi divers produits tels que la création de nouveaux procédés, d’un produit innovant ou bien les créations ornementales telles que les dessins et modèles ou encore les signes distinctifs. Elle vise alors à protéger les marques, les inventions brevatables, les dessins et les modèles ainsi qu’à empêcher la contrefaçon.

« La propriété industrielle se positionne comme un véritable moyen de réduction de l’écart technologique qui existe entre les Etats africains et les pays du Nord et un atout pour l’augmentation de leur part dans le commerce mondial. (…) Les droits de propriété industrielle permettent aux créateurs ou aux propriétaires d’actifs immatériels de tirer profit de leur travail ou de leur investissement », a précisé Amzat Salami. Selon le SGM, il urge que le rôle de la propriété industrielle dans la vie économique soit connu des entreprises, des créateurs, des institutions, des universités, des grandes écoles, des centres de recherche. Il n’a pas manqué de sensibiliser sur des pratiques (désorganisation profonde du marché, contrefaçon et autres agissements malhonnêtes) liées à la méconnaissance de la législation en matière de propriété industrielle et qui créent des préjudices surtout financiers aux commerçants, aux industriels et aux consommateurs.

Pour Joëlle Vidéhouénou, Directrice des opérations à la CCI Bénin, l’Institution consulaire entend offrir bientôt aux chefs d’entreprise du Bénin un Guichet dédié à la propriété industrielle afin de leur apporter toutes les informations utiles à leurs démarches de dépôt de marque, de nom commercial, de dessins ou modèles industriels et de Brevets.

A l’occasion de la séance d’information et de sensibilisation sur le thème « Comment transformer sa marque en argent », deux inventions brevetées (Bio fertilisants spécifiques à base de plantes adventices et son Procédé de fabrication) de Chabi Bienvenu Adje distinguées à Genève ont été présentées aux participants.

Marc MENSAH

17 mai 2023