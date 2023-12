Pour non revalorisation de salaire, les agents des mairies annoncent une grève

L’administration des mairies pourrait être perturbée dans les jours à venir sur tout le territoire national. Le personnel des 77 mairies au Bénin annonce une grève pour réclamer la revalorisation de leurs salaires. Ils l’ont fait savoir lors d’un point de presse animé en fin de semaine écoulée.

Les agents dans les mairies sont mécontents du traitement inéquitable qui leur est fait en ce qui concerne la réforme de revalorisation des salaires au Bénin. Réunis au sein d’une fédération dénommée ‘’Forces des territoires’’, ils sont montés au créneau vendredi 08 décembre 2023, à travers un point de presse auquel ont pris part, les syndicats et délégués des 77 communes.

Le non-paiement des arriérés de dette des mairies envers la CNSS ; le paiement de l’augmentation de 3% du point indiciaire et du sursalaire enclenché, puis suspendu par les autorités hiérarchiques ; et l’application immédiate de la loi en leur faveur dès le mois de décembre 2023, incluant les arriérés des 12 derniers mois, sont entre autres les autres préoccupations soulevées par ’Forces des territoires’’ qui brandit la menace d’une grève.

Le gouvernement du président Patrice TALON a procédé en décembre 2022, à la revalorisation des salaires des agents de l’Etat, répondant aux préoccupations des syndicats qui plaident à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le SMIG qui était de 40.000 francs CFA, est passé à 52.000 francs CFA.

