« Pour moi ce n’est pas véritablement une tentative de coup d’Etat »

Plus d’une semaine après la tentative de coup d’État déjouée au Bénin, le président de la République, Patrice Talon, s’est exprimé sur son état lors d’une conférence presse ce jeudi 18 décembre 2025.

« Je vais bien, je vais très bien même si mon moral a pris un petit coup. Pas pour moi-même, mais pour le pays entier », a confié Patrice Talon. Pour le Chef de l’Etat, les faits survenus ne remplissent pas les conditions d’un coup d’État au sens strict. Il qualifie cet épisode ‘’d’incident’’ et non de tentative de coup d’État. « Il faut bien plus que ça pour soumettre un État entier », a-t-il insisté.

Au-delà de sa propre personne, c’est surtout l’impact de l’événement qui attriste le président. « Je suis peiné, j’ai été très malheureux, et je continue de l’être pour l’image que ceux-là donne de notre pays. C’est cela qui constitue ma véritable souffrance », a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a rappelé l’attachement commun des Béninois à leur pays, malgré les divergences politiques. « Nous aimons tous le Bénin malgré nos divergences, nos heurts, nos disputes. Je pense que la quasi-totalité des Béninois était loin d’imaginer qu’un tel événement puisse se produire », a-t-il souligné.

