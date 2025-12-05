samedi, 6 décembre 2025 -

2420 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Différend du Sahara

Pour les Pays-Bas, l’autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable




Dans le cadre de la dynamique internationale créée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan d’autonomie, les Pays-Bas ont affirmé, le 5 décembre dernier, qu’"une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réalisable pour mettre un terme définitif à ce différend régional".

La position des Pays-Bas sur le différend au Sahara a été exprimée dans la Déclaration conjointe adoptée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre néerlandais des Affaires étrangères et ministre de l’Asile et de la Migration, David Van Weel, à l’issue de leur rencontre, vendredi, à La Haye.

La Déclaration conjointe indique également que les Pays-Bas accueillent favorablement l’adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU et expriment leur plein soutien aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel visant à faciliter et mener des négociations fondées sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans l’objectif d’aboutir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable, telle que préconisée par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou




La Génération Z Bouscule Tout Sur Son Passage


6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Comme une traînée de poudre qui rappelle les prémices de 1968 ou les (…)
Lire la suite

Mgr Soviguidi reçu par le président burkinabè


6 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Burkina Faso, a reçu ce (…)
Lire la suite

D’Arlit à Lomé : la traversée périlleuse de l’uranium nigérien


4 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au petit matin du 27 novembre, une vingtaine de camions chargés de fûts (…)
Lire la suite

La Chine lance la déclaration d’entrée en ligne pour les étrangers


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Les voyageurs étrangers peuvent désormais remplir leur carte d’entrée (…)
Lire la suite

Le Maroc appelle à l’adoption d’une approche africaine contre le terrorisme


2 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
La première Conférence sur les victimes africaines du terrorisme se (…)
Lire la suite

La Somalie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Les soutiens au Royaume du Maroc continuent d’intensifier après (…)
Lire la suite

Des investisseurs américains explorent les potentialités de Dakhla


23 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Des investisseurs américains ont effectué, mercredi, une visite à (…)
Lire la suite

La résolution de l’ONU sur Gaza : un tournant pour le Moyen-Orient et (…)


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’approbation par le Conseil de sécurité des Nations Unies d’une (…)
Lire la suite

Visite du n°2 du Vatican au Bénin


16 novembre 2025 par Marc Mensah
En visite au Bénin pour l’ordination épiscopale de Mgr Éric Soviguidi, (…)
Lire la suite

Le nouvel ambassadeur du Ghana près le Bénin reçu à Cotonou


11 novembre 2025 par Marc Mensah
Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, (…)
Lire la suite

« Le Potentiel de l’Industrie Minière Africaine : Nouvelles (…)


11 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 17 octobre, dans la salle de conférence de l’Association Financière (…)
Lire la suite

MAMDANI : LA VRAIE GAUCHE TRIOMPHE À NEW-YORK


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Pierre Guerlain Professeur de civilisation américaine, université (…)
Lire la suite

Amara Kourouma du Crédit Rural parmi les 100 personnalités de l’année


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur général du Crédit Rural de Guinée (CRG), Amara Kourouma, a (…)
Lire la suite

Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
Lire la suite

Un ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin salue la Résolution (…)


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Lire la suite

L’Angola célèbre 50 ans d’indépendance


3 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
La République de l’Angola commémore cette année le cinquantième (…)
Lire la suite

Ewaji.com conçue pour inspirer confiance entre entreprises et clients


3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une nouvelle ère s’ouvre pour le monde des affaires et de la tech en (…)
Lire la suite

Le mandat de la MINURSO prorogé jusqu’au 31 octobre 2026


1er novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires