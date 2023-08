Pour la 2è année consécutive, Orabank Bénin lance le crédit scolaire en ligne.

Le crédit scolaire d’Orabank une offre simple

Depuis de nombreuses années, Orabank Bénin propose à sa clientèle le crédit scolaire, un prêt remboursable sur 10 mois, pour permettre aux parents de faire face en toute sérénité, aux dépenses liées à la rentrée académique des tous petits, écoliers, collégiens, lycéens ou étudiants. Le prêt scolaire permet aux parents de faire face aisément aux frais d’inscription et de réinscription, à l’achats des fournitures et équipements scolaires, aux frais de cantine, achat de billets d’avions et bien plus encore.

Le crédit scolaire en ligne chez Orabank, désormais possible

Désormais, les clients d’Orabank peuvent bénéficier du crédit scolaire en ligne.

Plus besoin de venir en agence, plus besoin de se déplacer pour fournir la documentation requise et gain de temps assuré.

A partir d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une tablette, les clients titulaires d’un compte courant Orabank peuvent accéder à une plateforme sécurisée via le lien https://creditbenin.orabank.net, pour faire leur demande de prêt en ligne.

Le crédit scolaire en ligne, comment ça marche ?

C’est si simple. Tout commence par l’accès au lien sécurisé https://creditbenin.orabank.net, puis il faut renseigner diverses informations personnelles, celles de son employeur, téléchargez sur la plateforme, les pièces requises et soumettre finalement sa demande de prêt scolaire.

Celle-ci est transmise automatiquement au gestionnaire de compte par e-mail qui contacte le client dans les meilleurs délais.

Le crédit scolaire en ligne : une tarification étudiée.

Les clients peuvent obtenir un prêt allant jusqu’à 5 000 000 FCFA, remboursable sur 10 mois.

Jusqu’à fin octobre 2023, les demandes de crédit en ligne bénéficient d’une tarification étudiée : le taux et les frais de dossier ont été revus à la baisse.

Pour toute information additionnelle sur le crédit scolaire en ligne d’Orabank, les clients peuvent contacter le numéro WhatsApp 69 98 60 60

Avec le crédit scolaire en ligne d’Orabank, cliquez ou scannez le QR CODE, renseignez et obtenez votre prêt.

2 août 2023 par