Position des évêques du Bénin sur la crise au Niger

La Conférence épiscopale du Bénin (CEB) s’est prononcé, ce 11 juillet 2023, sur le coup d’État intervenu au Niger le 26 juillet dernier et sur l’option militaire envisagée par la CEDEAO pour rétablir l’ordre constitutionnel.

Les évêques du Bénin partagent « les souffrances, les appréhensions et les espérances (...) du peuple nigérien en cette période difficile » de crise à la suite du coup d’État contre le président Mohamed Bazoum.

La Conférence Épiscopale du Bénin (CEB) indique que « les sanctions d’une sévérité inédite imposées au Niger ne sont pas de nature à garantir le bien-être des populations confrontées au drame de la pauvreté et de la misère ».

C’est dans cette perspective que les évêques du Bénin lancent un appel à la CEDEAO. « Une rapide levée ou tout au moins une révision desdites sanctions s’impose au nom de l’éthique, de la solidarité africaine et de notre humanité commune », recommande la CEB.

Les évêques encouragent les différents protagonistes à privilégier « la voie diplomatique faite de négociations, d’écoute, de réconciliation et de consensus conformément à l’arbre à palabre très ancré dans la tradition africaine » dans la résolution de la crise.

Selon les évêques, l’« option militaire (...) entraînerait le Niger et les pays de la sous-région dans les affres du crépitement des armes et de leurs lourdes conséquences ». « La guerre est toujours un tunnel sans issue, une aventure imprévisible. Nous voudrions faire résonner au cœur de toutes les parties ces mots du Saint Pape Jean-Paul II, au cours de l’audience accordée le 23 mars 2003 aux journalistes de la télévision italienne "Telepace" : la paix est la seule voie pour construire une société plus juste et solidaire. (...) Jamais la violence et les armes n’ont résolu les problèmes des hommes. La paix est un don de Dieu ainsi qu’une conquête humble et constante des hommes », conseille la CEB dans une Déclaration en date du 11 août 2023 et signée par Mgr Roger Houngbédji, Archevêque de Cotonou.

M. M.

13 août 2023 par ,