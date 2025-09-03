Porto-Novo valide la désignation de Romuald Wadagni

La capitale béninoise, Porto-Novo, affiche son soutien au ministre d’État, Romuald Wadagni. C’est à travers une marche dans les rues de Porto-Novo ce mercredi 3 septembre 2025.

Des populations de la ville de Porto-Novo descendent dans les rues pour exprimer leur adhésion à la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026.

Pancartes brandies et slogans scandés à haute voix, les populations ont tenu à montrer leur soutien indéfectible au candidat Romuald Wadagni. Cette marche témoigne de l’adhésion d’une frange importante de la population au choix de Romuald Wadagni, qui cristallise à la fois l’espoir d’une continuité politique au Bénin.

