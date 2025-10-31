vendredi, 31 octobre 2025 -

Coopération décentralisée

Porto-Novo en jumelage avec la ville de Smara au Maroc




Une convention de jumelage unit désormais les villes de Porto-Novo et de Smara au Maroc. Le maire Charlemagne Yankoty a procédé à la signature de l’accord avec son homologue de Smara, lors des festivités marquant le cinquantenaire de la Marche Verte. La délégation du conseil municipal de Porto-Novo est en visite au Maroc du 28 octobre au 3 novembre 2025.

Porto-Novo redynamise la coopération décentralisée avec la signature d’un nouvel accord avec la ville de Smara, située au cœur du Sahara marocain. Cette convention de jumelage marque le début d’une collaboration stratégique entre Porto-Novo, capitale du Bénin et Smara, ville chargée d’histoire, de la cité sahraouie, et symbole de résilience et de développement territorial.
Intervenant à l’occasion de la cérémonie de signature, le maire de Porto-Novo a salué l’importance de ce partenariat stratégique qui, d’après lui, va renforcer les liens de fraternité entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord, et créer des opportunités d’échanges dans les domaines culturel, économique et touristique.
Ce rapprochement entre Porto-Novo et Smara ouvre la voie à de nouvelles perspectives de coopération décentralisée en Afrique, démontrant la volonté des collectivités locales de tisser des liens directs au-delà des frontières pour le développement mutuel de leurs territoires.
La délégation du conseil communal de la ville capitale séjourne au Maroc jusqu’au 03 novembre prochain.

F. A. A.

31 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




