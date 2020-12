Porto-Novo dans l’effervescence pour le 05 décembre

Le président de la République Patrice Talon foulera la capitale du Bénin ce samedi 05 décembre 2020 dans le cadre de sa tournée nationale. A la veille de leur rencontre d’échange avec le « bâtisseur infatigable », élus locaux, sages, têtes couronnées, groupe de femmes et de jeunes, etc. s’organisent pour offrir un accueil chaleureux à leur hôte. Plusieurs mouvements et associations prennent les dispositions pour dire leur reconnaissance au Chef de l’Etat. Selon les populations, ‘’Porto-Novo’’, ‘’Adjatchè’’, ‘’Hogbonou’’ a changé grâce aux travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation, asphaltage, etc. réalisés sous le gouvernement du président Patrice Talon. En quatre ans il y a plus d’investissement en termes d’infrastructures à Porto-Novo que sur les 56 dernières années depuis l’indépendance du Bénin, aux dires des aïnonvis. Dans l’attente d’échanger avec le président Patrice Talon sur de nouveaux projets, les populations jubilent. La mobilisation est celle des jours de grandes célébrations à Porto-Novo.

La tournée entamée Jeudi 12 novembre 2020 a permis au Chef de l’Etat de parcourir, à la date du 3 décembre 2020, plus de 6041km, 9 départements et 45 communes.

