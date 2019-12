Porto- Novo célèbre les réalisations du PAG

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a engagé de nombreuses réalisations dans la ville de Porto-Novo. La capitale dispose désormais de plusieurs routes en cours d’achèvement dont la principale est la traversée de la ville qui débouche sur la commune d’Akpro Missérété.

A travers une marche organisée à la veille des fêtes de fin d’année, les populations de Porto-Novo ont remercié le président Patrice Talon pour la réalisation de ces infrastructures notamment de cette route ouverte à la circulation .

Selon un natif de Porto-Novo, « c’est la première fois depuis 1960 qu’un président de la République tient ses promesses, transformant la capitale du Bénin en une ville moderne digne de son nom de capitale ». « Ces ouvrages facilitent la circulation quotidienne nous rendant la vie plus facile tout en embellissant notre ville. De même, le projet Asphaltage est en cours de réalisation », s’est-il réjoui Jacques Migan

Le Conseil municipal de Porto-Novo et la population par la voix du maire Emmanuel Zossou ont remercié le chef de l’Etat pour tous les chantiers ouverts dans la capitale. Ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible à Patrice Talon.

Réalisée par la société Ofmas de Mathurin de Chacus, la route est longue de 12,6 km en 2×2 voies. Elle part du Pont de Porto-Novo jusqu’à Missérété avec une passerelle à Ouando.

Le maire de Porto-Novo et celui d’Akpro-Missérété, Michel Bahou ont remercié le PDG Mathurin de Chacus pour la qualité du travail.

Au total, 97 km de voies sont en projet d’être bitumées dans la ville capitale.

Avec les travaux d’infrastructures routières et d’éclairage public que vient de réaliser le gouvernement Talon, Porto-Novo a retrouvé ses attributs de capitale, ville moderne.

Akpédjé AYOSSO

Quelques images



25 décembre 2019 par