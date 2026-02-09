lundi, 9 février 2026 -

Aménagement et bitumage de routes

Porteo BTP Gabon entament les travaux de l’axe Alembé–Lopé–Carrefour Leroy Mykouyi




Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Alembé–Lopé–Carrefour Leroy Mykouyi ont été officiellement lancés, vendredi 6 février 2026, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, au Gabon. La cérémonie a réuni entre autres Hermann Immongault, Vice-Président du Gouvernement et Edgard Moukoumbi, Ministre des Travaux Publics et de la Construction ainsi que Yaya Konaté, directeur général de Porteo BTP Gabon et Papa Amadou Sarr, directeur général du Groupe Porteo.

Démarrage des travaux d’aménagement et de bitumage de l’axe Alembe-Lope-Carrefour Leroy Mykouyi, long de 306 kilomètres. Ce projet structurant est confié à Porteo BTP Gabon, filiale du Groupe Porteo, dirigé par l’homme d’affaires panafricain Hassan Dakhlallah. Cet axe routier constitue un corridor essentiel pour les échanges entre le centre-sud et le nord-est du Gabon. Pour les populations de l’Ogooué-Ivindo, ce projet représente un tournant majeur, tant en matière de mobilité que de développement économique. « La modernisation de l’axe Alembé–Lopé–Carrefour Leroy Mykouyi permettra de réduire significativement les temps de parcours, de sécuriser les déplacements et de soutenir les activités agricoles, forestières et commerciales de la région », souligne Porteo BTP Gabon.

Un outil de désenclavement et de création d’emplois

Au-delà de son impact infrastructurel, le projet se positionne comme un outil stratégique de désenclavement et un levier de développement économique et social. À terme, les travaux mobiliseront environ 1400 hommes et femmes, ainsi que des centaines d’engins et d’équipements. Cette dynamique favorisera la création d’emplois locaux.

Des travaux dans le respect de l’environnement

Selin Porteo BTP Gabon, les travaux seront réalisés dans le strict respect de sa politique QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement). Une attention particulière sera accordée à la préservation des écosystèmes, notamment le Parc national de la Lopé, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Aucune inquiétude n’est donc à signaler quant à l’impact environnemental du projet, les standards de sécurité et de protection de l’environnement étant au cœur de l’intervention de l’entreprise.

À travers ce projet, le Groupe Porteo réaffirme sa vision panafricaine. Comme le souligne son président Hassan Dakhlallah, l’ambition du groupe est de « contribuer à l’émergence d’une Afrique industrielle, autonome et connectée, créatrice de valeur durable pour les États et les populations ».

Avec le lancement des travaux de l’axe Alembé–Lopé–Carrefour Leroy Mykouyi, Porteo BTP Gabon consolide ainsi son positionnement d’acteur de référence dans la réalisation d’infrastructures routières structurantes, au service du désenclavement des territoires, du développement économique local et de l’amélioration du cadre de vie des populations.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

9 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




