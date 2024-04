Le camp militaire de Dessa, commune d’Allada a abrité, mardi 02 avril 2024, la cérémonie de port de galon de généraux à 4 officiers supérieurs des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Nouveaux promus dans le rang des personnels des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Il s’agit du Colonel Major Abdoul-Baki Sanni Bachabi, Capitaine de Vaisseau Major Fernand Maxime Ahoyo, le Contrôleur Général Major de Police Nazaire Hounnonkpè, et le Général de brigade Abou Issa. La cérémonie du port de galon a été présidée par le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale, Fortunet Alain Nouatin en présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Allassane Seidou.

Le Colonel Major Abdoul-Baki Sanni Bachabi a reçu le grade de Général de brigade. Fernand Maxime Ahoyo de la Marine nationale devient Contre-Amiral. Le Contrôleur Général Major de Police Nazaire Hounnonkpè a reçu ses attributs d’Inspecteur Général de Police de deuxième classe. Le Général de brigade Abou Issa promu au grade de Général de Division porte désormais 3 étoiles. A travers ces promotions, l’Etat béninois reconnait leur dévouement au service de la nation.

A.A.A

4 avril 2024 par ,