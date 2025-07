Policiers et douaniers formés contre les faux médicaments vétérinaires

Les éléments de la Police républicaine et de la Douane béninoise bénéficient depuis le mardi 22 juillet 2025 à Abomey, d’un atelier de renforcement des capacités sur les faux médicaments vétérinaires. L’initiative vise à renforcer la lutte contre ces médicaments qui constituent de véritables dangers non seulement pour l’animal, mais aussi pour l’homme.

Un animal mal soigné est un danger pour la santé humaine. Au regard de la menace qui constituent les faux médicaments vétérinaires, une session de formation est organisée au profit des agents de la Police et de la Douane. Ceci, en raison du rôle de premier plan qu’ils jouent dans le contrôle aux frontières et sur les axes routiers. « L’utilisation de ces faux médicaments est à l’origine des échecs thérapeutiques, prophylactiques, et de la transmission aux humains de germes zoonotiques et d’agents porteurs de résistance, aggravant ainsi les menaces sur la santé animale et la santé publique », a souligné le conseiller technique du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. D’où la nécessité selon Boubacar Mamadou DJAOUGA, de renforcer les connaissances des policiers et douaniers en mettant à leur disposition, les outils et en s’accordant sur les stratégies nécessaires pour détecter, signaler, intercepter ces faux médicaments et mettre hors d’état de nuire les contrevenants. « Lorsque le médicament de mauvaise qualité est administré à l’animal, c’est la santé de l’homme qui est menacée au bout de la chaîne. Donc, administrer les médicaments de bonne qualité à l’animal, c’est aussi préserver la santé de l’homme. Alors, il faut combattre le mal à la racine", a conseillé Yao AKPO, directeur de l’élevage.

L’atelier ouvert le mardi 22 juillet 2025, s’achèvent ce jeudi 24 juillet. Les participants ont eu droit au cours des travaux à plusieurs communications portant sur les thèmes : Impacts sanitaire, économique et sécuritaire des faux médicaments vétérinaires ; Cadre réglementaire des médicaments vétérinaires au Bénin ; Rôle des acteurs ; et Partage d’expériences des acteurs dans le contrôle des médicaments.

