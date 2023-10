Plusieurs véhicules saisis après l’arrestation d’un cybercriminel

A Ahozon, une localité de l’arrondissement de Pahou, commune de Ouidah, un redoutable cybercriminel a été arrêté. La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir et de saisir 03 véhicules de luxe dont une Range Rover.

Un gros morceau dans les mains des éléments de l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC). L’unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité a appréhendé à Ahozon, dans la commune de Ouidah, un redoutable cybercriminel.

Nos sources renseignent qu’à l’apparition des hommes en uniforme, le mis en cause a jeté ses téléphones portables.

Les enquêtes réalisées sur ces appareils se sont avérées concluantes. La perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir 03 véhicules de luxe dont une Range Rover, des pockets wifi et plusieurs outils de connexion.

En garde à vue depuis quelques heures, il sera bientôt présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

