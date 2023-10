Plusieurs véhicules consumés dans l’incendie d’un parc automobile

Un parc automobile dénommé Balla et Fils sis à Sèkandji, dans la commune de Sèmè-Podji, a pris feu dans la nuit mercredi 4 octobre 2023. Aucune perte humaine n’est enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes.

Nouvel incendie à Sèmè-Podji. Un parc automobile a pris feu dans la nuit du mercredi 04 octobre 2023 à Sèkandji. Il s’agit selon l’information rapportée par diverses sources, de Balla et Fils. On ne dénombre pas de morts, mais une douzaine de véhicules auraient été consumés.

Le 23 septembre 2023, l’incendie d’un entrepôt de l’essence de contrebande à Sèmè-Kraké, dans la commune de Sèmè-Podji a fait plusieurs morts ; 36 selon les chiffres officiels, et des dizaines de blessés.

