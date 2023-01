Plusieurs tonnes de coton consumées

Un magasin de stockage de coton a pris feu dimanche 1er janvier 2023 à Guiri-Gando, une localité de la commune de Kalalé, département du Borgou.

Nouvel an peu gai pour les cotonculteurs de Guiri-Gando, commune de Kalalé, département du Borgou. Un magasin de stockage de coton a pris feu ce dimanche 1er janvier 2023. Plusieurs tonnes de coton ont consumées. La quantité de coton réduite en cendres par les flammes selon nos sources, est estimée à plus de 02 tonnes.

Les causes réelles de l’incendie ne sont pas encore connues.

F. A. A.

2 janvier 2023 par