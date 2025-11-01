samedi, 1er novembre 2025 -

Département du Zou

Plusieurs projets structurants inscrits au budget primitif 2026 à Bohicon




A Bohicon dans le département du Zou, le budget primitif de l’année 2026, est déjà adopté. C’était à l’occasion des travaux de la 4e session ordinaire, tenu le lundi 27 octobre 2025.

Près de deux milliards de francs CFA (1,9 milliard de francs CFA), c’est le montant du budget primitif exercice 2026 voté par le conseil communal de Bohicon. Il a été adopté lors des travaux de la 4e session ordinaire de l’année 2025. Les dépenses en termes d’investissement selon le document, sont estimées à 1,6 milliards de francs CFA.
Le budget adopté intègre plusieurs projets structurants devant impacter plusieurs secteurs prioritaires de développement de la commune, notamment l’éducation, la santé, les infrastructures, l’assainissement, l’économie locale et la gouvernance participative. Il s’agit entre autres, de la réhabilitation du stade Paulin Tomanaga ; la construction de la maternité de Lidjazoun pour lequel plus de 85 millions de francs CFA vont être mobilisés pour la première phase ; la déconstruction du groupe D de l’école urbaine centre, et de sa reconstruction en un module de 5 salles de classe dont deux seront transformés en bibliothèques scolaires. « Ce sera un bâtiment de type R+1. Lorsque les ressources seront disponibles, le niveau R+1 qui sera la grande salle de réunion des enseignants, sera réalisé », a confié l’édile de la ville carrefour.
La réalisation de clôtures de plusieurs établissements scolaires et sanitaires est également prévue. Il s’agit des centres de santé de Sodohomè et d’Avogbanan ; la reprise de la clôture de l’EPP Zakpo. Le budget voté prévoir également la réhabilitation du carrefour Zakpo et du carrefour Dako ; la réhabilitation totale grande salle de réunion de la mairie ; la réhabilitation des infrastructures scolaires ; l’extension du réseau de la SONEB à Passagon ; etc.
Le conseil en adoptant le budget a réaffirmé son engagement à poursuivre les œuvres de développement engagées depuis leur mandature.
Environ 500 points ont été examinés lors des travaux de cette session.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

1er novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




