Plusieurs projets structurants au budget 2026 de Bohicon

Le budget primitif de la commune de Bohicon pour l'exercice 2026 a été adopté lors de la 4e session ordinaire du Conseil communal, tenu lundi 27 octobre 2025.

Près de deux milliards de francs CFA (1,9 milliard de francs CFA), c’est le montant du budget primitif exercice 2026 voté par le conseil communal de Bohicon. Il a été adopté lors des travaux de la 4e session ordinaire de l’année 2025. Les dépenses en termes d’investissement selon le document, sont estimées à 1,6 milliards de francs CFA.

Le budget adopté intègre plusieurs projets structurants devant impacter plusieurs secteurs prioritaires de développement de la commune, notamment l’éducation, la santé, les infrastructures, l’assainissement, l’économie locale et la gouvernance participative. Il s’agit entre autres, de la réhabilitation du stade Paulin Tomanaga ; la construction de la maternité de Lidjazoun pour lequel plus de 85 millions de francs CFA vont être mobilisés pour la première phase ; la déconstruction du groupe D de l’école urbaine centre, et de sa reconstruction en un module de 5 salles de classe dont deux seront transformés en bibliothèques scolaires.

« Ce sera un bâtiment de type R+1. Lorsque les ressources seront disponibles, le niveau R+1 qui sera la grande salle de réunion des enseignants, sera réalisé », a confié l’édile de la ville carrefour.

La réalisation de clôtures de plusieurs établissements scolaires et sanitaires est également prévue. Il s’agit des centres de santé de Sodohomè et d’Avogbanan ; la reprise de la clôture de l’EPP Zakpo.

Le budget voté prévoir également la réhabilitation du carrefour Zakpo et du carrefour Dako ; la réhabilitation totale grande salle de réunion de la mairie ; la réhabilitation des infrastructures scolaires ; l’extension du réseau de la SONEB à Passagon ; etc.

Le conseil en adoptant le budget a réaffirmé son engagement à poursuivre les œuvres de développement engagées depuis sa mandature.

