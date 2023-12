Plusieurs produits prohibés saisis au marché de Lobogo

Une opération de contrôle des produits de consommation a été effectuée par la direction départementale de l’industrie et du commerce du Mono-Couffo, ce mercredi 27 décembre 2023. Conduite par la directrice, Doris TOSSOU AFANGBÉDJI, la délégation s’est rendue au marché de Lobogo dans la commune de Bopa.

Cette initiative fait suite à des séances de sensibilisation pour éviter la commercialisation sur le marché de produits prohibés impropres à la consommation. Ainsi, la phase de sanction a été déclenchée par la directrice départementale de l’industrie et du commerce du Mono-Couffo afin d’éviter que la population ne tombe dans le piège de l’intoxication.

Sur le terrain, le constat a été amer. Des produits impropres à la consommation abondent sur les étalages des vendeuses dans le marché de Lobogo. Des liqueurs frelatés, des boissons impropres à la consommation, divers produits consommables périmés et autres sont commercialisés.

Des saisies ont été opérées par l’équipe de contrôle de la direction départementale de l’industrie et du commerce.

Cette initiative n’est pas la première. Selon la directrice départementale, chaque fin d’année, à l’approche des fêtes, cette opération est effectuée pour contrôler la qualité des produits commercialisés. « Nous sommes à l’orée des fêtes. Certains commerçants profitent de l’innocence de la population pour mettre sur le marché des produits impropres à la consommation. Un comportement que le ministère à travers ses directions décourage pour éviter l’intoxication au cours des fêtes de fin d’année où tout le monde s’acharne à offrir à sa famille une belle fête en s’appropriant ces produits frelatés ou périmés souvent à moindre coût ».

Mme Doris TOSSOU AFANGBÉDJI exhorte les commerçants à éviter ce comportement. La directrice départementale de l’industrie et du commerce du Mono-Couffo appelle la population à la vigilance.

