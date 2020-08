Plusieurs policiers décédés ce jeudi

Les nommés Yacoubou Nassirou, François Sossou et Boni Ogué, tous agents de la Police républicaine ont rejoint la demeure éternelle ce jeudi 20 août 2020. Le défaut de soins adéquats serait à l’origine de leur décès.

Le premier selon LePotentiel, est en service au 3ème arrondissement de Parakou tandis que les deux autres sont en poste respectivement au commissariat de Vodjè à Cotonou, et à l’Unité spéciale de surveillance des frontières (USSF) de Gouandé à Matéri, dans le département de l’Atacora.

Selon la même source, Yacoubou Nassirou, natif de Karimama aurait eu le ventre ballonné et suivait un traitement chez un tradi-praticien.

François Sossou quant à lui, est décédé des suites d’une courte maladie.

Enfin, le Brigadier Major de première classe, Boni Ogué aurait fait une crise. Conduit à l’hôpital de Cobly, il a été par la suite référé à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta, où il a rendu l’âme.

Depuis quelques mois, la mort de fonctionnaires de police devient de plus en plus récurrente. Le décès de ces trois agents survenu en une seule journée amène à s’interroger sur la prise en charge sanitaire des fonctionnaires de la Police républicaine.

F. A. A.

