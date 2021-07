Plusieurs nominations en Conseil des ministres ce mercredi

Le gouvernement a tenu ce mercredi 21 juillet 2021 la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire de l’exécutif, plusieurs nominations ont été prononcées.

A la présidence de la République

Directeur général de l’Agence de Développement de l’Enseignement Technique (ADET)

Monsieur Fructueux Sylvain AHO

Au ministère de la Justice et de la Législation

Sur proposition du ministre et après avis du Conseil supérieur de la magistrature

A la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET)

Assesseurs à la Chambre de Jugement

Madame et messieurs

Sêmèdé Chrystelle Cédrine ADONON

Kuassi David Marie Joachim ANANI

Bienvenu SOHOU

Sètchégbé Alexandre Desville GBEDJI

Membres de la Commission de l’Instruction

Messieurs

Antoine YEHOUENOU

Moubarak-Dine ALI-OWE

Au parquet spécial

1er substitut du Procureur spécial

Monsieur Armand Donald Regan HOUNGUE

2ème substitut du Procureur spécial

Monsieur Yémali Yélinest AHOUEYA

3ème substitut du Procureur spécial

Monsieur Serge HOUNNOUVI

Conseillers à la Chambre des Appels

Messieurs

Tchognon Richard LIMOAN

Florentin GBODOU

Adamou MOUSSA

Jean da SILVA

Au tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo

Procureur de la République

Monsieur Abdoubaki ADAM-BONGLE

Au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah

Procureur de la République

Monsieur Nadjim GADO.

21 juillet 2021 par ,