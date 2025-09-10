Plusieurs morts dans un accident ce mercredi

Un grave accident de circulation a coûté la vie à plusieurs passagers au petit matin de ce mercredi 10 septembre 2025 à Glazoué, ville située dans le département des Collines.

Mercredi noir à Glazoué. La collision entre un camion et un véhicule de transport en commun a fait plusieurs morts ce 10 septembre. Le drame a lieu à quelques mètres du marché. Les passagers à bord du véhicule 9 places se rendaient dans ledit marché quand ils ont été percutés par un camion. On estime à plus de 5 le nombre de décès.

Une situation tragique qui a plongé toute la ville, et les usagers du marché dans la stupeur.

F. A. A.

