mercredi, 10 septembre 2025

Département des Collines

Plusieurs morts dans un accident ce mercredi




Un grave accident de circulation a coûté la vie à plusieurs passagers au petit matin de ce mercredi 10 septembre 2025 à Glazoué, ville située dans le département des Collines.

Mercredi noir à Glazoué. La collision entre un camion et un véhicule de transport en commun a fait plusieurs morts ce 10 septembre. Le drame a lieu à quelques mètres du marché. Les passagers à bord du véhicule 9 places se rendaient dans ledit marché quand ils ont été percutés par un camion. On estime à plus de 5 le nombre de décès.

Une situation tragique qui a plongé toute la ville, et les usagers du marché dans la stupeur.

F. A. A.

10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




