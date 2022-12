Plusieurs mémoires de Licence et de Master rejetés

La Commission anti-plagiat de l’Université de Parakou (UP) a publié les résultats de ses travaux au terme de la première vague de soutenance de l’année 2021-2022. En Licence comme en Master, plusieurs étudiants ont fait du plagiat.

Plusieurs documents plagiés lors de la première vague de soutenance à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines (FLASH) de université de Parakou. La Commission anti-plagiat présidée par le professeur Ramane Aboudou a publié ses travaux. Plusieurs mémoires de fin de formation ont été plagiés en Licence.

Selon les statistiques rapportées par Daïbi info, on note :

Département d’Espagnol:28/66

Anglais : 09/30

Géographie : 08/44

Lettres modernes : 01/26

Sociologie : 67/235

Pour ce qui concerne les Masters, on a :

Géographie : 07 rejets dont 04 pour des raisons de disques amovibles, et 03 plagiats

Sociologie : 09/26

Anglais : 02/09

Les étudiants concernés devraient reprendre leurs travaux de recherche.

F. A. A.

7 décembre 2022 par