Plusieurs individus arrêtés après le démantèlement de trois ghettos

Une opération menée par les éléments de la police républicaine a permis de démanteler mercredi 19 avril 2023, trois ghettos à Hêvié, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi. 07 individus dont 02 femmes ont été arrêtés, et des produits prohibés saisis après l’opération de la police.

Des divorcés sociaux dans les mailles de la police. Une opération menée par les éléments du commissariat de Hêvié a permis d’interpeller ce mercredi 19 avril, 07 individus pour détention, consommation, commercialisation de produits psychotropes, de chanvre indien, et de vente illégale de produits pharmaceutiques. On dénombre 02 femmes parmi les mis en cause. Selon Banouto, leur interpellation fait suite au démantèlement de trois ghettos dans les localités de Adovié, Hessa et dans l’arrondissement de Hêvié. Selon le média, 99 boulettes de chanvre indien, 80 comprimés de substances psychotropes et d’importantes quantités de produits pharmaceutiques ont été saisis après l’opération.

Placés en garde à vue au commissariat, ils seront bientôt présentés à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues (OCERTID).

F. A. A.

20 avril 2023 par ,