Plusieurs hôpitaux universitaires et départementaux entrent en chantier

Le gouvernement a autorisé, mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres, le lancement d’une mission de contrôle technique dans le cadre de plusieurs projets de construction et de réhabilitation de formations sanitaires dans les communes du Bénin.

Selon le relevé du Conseil des ministres, « sont concernés par cette mission, d’une part, les chantiers relatifs au Centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire Abomey-Calavi/So-Ava, aux centres hospitaliers universitaires départementaux de l’Ouémé et du Borgou, au Centre national hospitalier universitaire Hubert KOUTOUKOU MAGA et au Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune ».

Figurent également sur la liste plusieurs hôpitaux en cours de construction ou de modernisation, notamment « les hôpitaux de 65 lits à Savalou, Dassa, Lokossa, Ouidah, Cotonou, à l’Hôpital de zone de 120 lits et au Centre de santé de Kétou, à l’Hôpital de zone de Sakété et au centre de santé de Pobè », ainsi que « les hôpitaux de 120 lits de la zone sanitaire Adjarra-Avrankou-Akpro-Missérété, de la zone sanitaire Adjohoun-Bonou-Dangbo puis de la zone sanitaire Zogbodomey-Bohicon-Zakpota ».

D’autre part, la mission de contrôle technique couvrira aussi « l’Hôpital de zone d’Allada-Toffo-Zè, le Centre funéraire d’Abomey-Calavi, le Centre des urgences de Ouidah, l’Ecole de formation en sciences paramédicales d’Abomey-Calavi et les centres hospitaliers départementaux de l’Atacora et de la Donga ».

Le Conseil précise enfin que « les ministres sont instruits à l’effet de procéder à la signature des contrats avec les cabinets retenus en veillant à leur bonne exécution ».

M. M.

4 mars 2026 par ,