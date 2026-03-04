mercredi, 4 mars 2026 -

1111 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Modernisation des infrastructures sanitaires au Bénin

Plusieurs hôpitaux universitaires et départementaux entrent en chantier




Le gouvernement a autorisé, mercredi 4 mars 2026 en Conseil des ministres, le lancement d’une mission de contrôle technique dans le cadre de plusieurs projets de construction et de réhabilitation de formations sanitaires dans les communes du Bénin.

Selon le relevé du Conseil des ministres, « sont concernés par cette mission, d’une part, les chantiers relatifs au Centre hospitalier universitaire de la zone sanitaire Abomey-Calavi/So-Ava, aux centres hospitaliers universitaires départementaux de l’Ouémé et du Borgou, au Centre national hospitalier universitaire Hubert KOUTOUKOU MAGA et au Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant Lagune ».

Figurent également sur la liste plusieurs hôpitaux en cours de construction ou de modernisation, notamment « les hôpitaux de 65 lits à Savalou, Dassa, Lokossa, Ouidah, Cotonou, à l’Hôpital de zone de 120 lits et au Centre de santé de Kétou, à l’Hôpital de zone de Sakété et au centre de santé de Pobè », ainsi que « les hôpitaux de 120 lits de la zone sanitaire Adjarra-Avrankou-Akpro-Missérété, de la zone sanitaire Adjohoun-Bonou-Dangbo puis de la zone sanitaire Zogbodomey-Bohicon-Zakpota ».

D’autre part, la mission de contrôle technique couvrira aussi « l’Hôpital de zone d’Allada-Toffo-Zè, le Centre funéraire d’Abomey-Calavi, le Centre des urgences de Ouidah, l’Ecole de formation en sciences paramédicales d’Abomey-Calavi et les centres hospitaliers départementaux de l’Atacora et de la Donga ».

Le Conseil précise enfin que « les ministres sont instruits à l’effet de procéder à la signature des contrats avec les cabinets retenus en veillant à leur bonne exécution ».
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

4 mars 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




3 centres d’accueil seront construits pour accompagner les victimes


4 mars 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 4 mars 2026, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis offrent du matériel aux agents de santé communautaire


27 février 2026 par Akpédjé Ayosso
L’Ambassade des États-Unis a offert du matériel aux agents de santé de (…)
Lire la suite

L’armée béninoise renforce ses soldats aux gestes de survie en urgence


25 février 2026 par Marc Mensah
Dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des Forces (…)
Lire la suite

Le Bénin crée une Agence nationale pour lutter contre la malaria


18 février 2026 par Marc Mensah
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le (…)
Lire la suite

Voici la loi portant prévention, prise en charge et élimination de (…)


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Président de la République Patrice Talon a promulgué la loi N° (…)
Lire la suite

Liste des candidats admissibles pour les épreuves sportives


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse a publié la liste des (…)
Lire la suite

La Fondation Talon offre des traitements contre la cataracte à Abomey


4 février 2026 par Marc Mensah
Abomey accueillera du 17 au 26 février 2026, la première campagne (…)
Lire la suite

Une loi pour renforcer les droits des personnes vivant avec le VIH


29 janvier 2026 par Marc Mensah
Le Bénin a adopté, mercredi 28 janvier 2026, la loi portant prévention, (…)
Lire la suite

L’accès à l’eau potable au cœur du bilan gouvernemental


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Après près de dix années de mise en œuvre des Programmes d’Action du (…)
Lire la suite

La Tera-P90 d’OlyLife, le meilleur allié pour une longue vie


30 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société OlyLife, spécialisée dans la commercialisation des produits (…)
Lire la suite

Médecins Sans Frontières au Bénin : bilan 2025 et perspectives pour 2026


29 novembre 2025 par La Rédaction
Le jeudi 27 novembre 2025, Médecins Sans Frontières (MSF) a organisé (…)
Lire la suite

198 milliards FCFA pour le bien-être des Béninois en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les crédits alloués au ministère de la santé pour le compte de l’année (…)
Lire la suite

Des recommandations pour améliorer la santé sexuelle et reproductive


30 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Réunis à Cotonou dans le cadre du Colloque international sur les (…)
Lire la suite

Des échanges à Cotonou pour accélérer les progrès vers l’atteinte des (…)


28 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ali IMOROU BAH CHABI (…)
Lire la suite

MTN Bénin s’engage pour la santé des femmes à travers “La Marche Rose (…)


26 octobre 2025 par La Rédaction
Ce dimanche, MTN Bénin a apporté son soutien à une marche de (…)
Lire la suite

Des céréales infantiles ‘’BLEDINE’’ retirées du marché


30 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) a lancé, (…)
Lire la suite

Talon expose les actions menées par le Bénin pour une alimentation saine


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La première Conférence Internationale sur la Nutrition s’est ouverte, (…)
Lire la suite

Le Parlement s’engage pour l’élimination du paludisme, du VIH et de la (…)


29 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Assemblée nationale du Bénin, à travers le Caucus des parlementaires (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires