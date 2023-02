Plusieurs habitations ravagées par un incendie à Sô-Ava

Plusieurs habitations ont été ravagées vendredi 17 février 2023 à Ahomey-Lokpo, une localité de la commune de Sô-Ava. Pas de perte en vie humaine, mais d’importants dégâts matériels sont à déplorer.

Incendie vendredi 17 février à Sô-Ava , département de l’Atlantique. Plusieurs habitations ont été ravagées à Béssetonou, un quartier de Ahomey-Lokpo. Les enfants d’après nos sources grillaient de la patate douce à côté d’une maison qui n’est pas habitée quand les flammes se sont déclarées. Les habitants, agriculteurs pour la plupart, étaient dans leurs champs quand la maison a pris feu. Très vite, plusieurs autres maisons ont été embrasées. Environ 92 habitations ont été consumées faisant près de 500 sans abri d’après les autorités locales. Trois blessés ont été également enregistrés.

Des animaux domestiques, des produits commerciaux et vivriers, des machines agricoles, des actes d’état civil, des fournitures scolaires et autres documents précieux, ont été réduits consumés par le feu.

Les sinistrés désormais obligés de dormir à la belle étoile, implorent l’assistance des autorités à divers niveaux, et des personnes de bonne volonté.

F. A. A.

