Plusieurs ghettos démantelés sur la berge de Dantokpa

Au terme d’une opération d’envergure menée ce mardi 2 septembre 2025, la Police a procédé au démantèlement de plusieurs ghettos situés sur la berge lagunaire de Dantokpa. Six individus ont été interpellés pour leur implication dans des activités de trafic de stupéfiants.

Dans le cadre de la lutte contre la commercialisation et la consommation de produits psychotropes sur la berge lagunaire de Dantokpa, le Commissariat Spécial de Police a mené ce mardi 2 septembre 2025, une opération de grande envergure qui a permis de démanteler plusieurs ghettos. L’opération menée avec fermeté selon la Police, a permis l’interpellation de 6 individus suspectés d’être impliqués dans le trafic de stupéfiants. Une quantité non négligeable de produits psychotropes, notamment du chanvre indien, a également été saisie.

Cette descente musclée selon des sources policières, s’inscrit dans une série de mesures prises pour assainir la zone et garantir un environnement sûr pour les commerçants, les clients et les riverains. « Les opérations se poursuivent, et les forces de l’ordre assurent que tous les réseaux criminels seront traqués sans relâche », avertit la Police à travers une publication sur ses canaux digitaux.

F. A. A.

3 septembre 2025 par ,