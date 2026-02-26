jeudi, 26 février 2026 -

902 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Non-paiement des redevances

Plusieurs étals scellés dans les marchés modernes à Cotonou

(Les marchands plaident pour une diminution des droits d’occupation)




Dans plusieurs marchés modernes de Cotonou, des étals ont été scellés pour non-paiement des redevances. Entre la mévente persistante et l’obligation de s’acquitter des frais dans les délais, de nombreux commerçants disent être à bout de souffle et appellent les autorités à revoir à la baisse les droits d’occupation.

Un étal scéllé dans le marché moderne de Cadjèhoun (Cotonou)

Le constat effectué, lundi 23 février 2026, dans les marchés de Wologuèdè et de Cadjèhoun laisse transparaître une ambiance peu reluisante. Dans ce marché, les alliées sont presque vides de clients. Les vendeuses, assises derrière leurs étals, attendent désespérément des acheteurs. « La vente est très difficile. Les clients viennent au compte-gouttes. On ne vend pas comme il faut », confie l’une d’elles.

Même son de cloche à Cadjèhoun, où une dizaine d’étals de produits divers sont scellés. Des rubans rouges de balisage sont apposés sur certains étals pour non-paiement de redevances. Pour plusieurs commerçants, cette situation aggrave davantage leurs difficultés financières.

Un étal scellé dans le marché moderne de Wologuédé (Cotonou)

Depuis juin 2024, le gouvernement béninois procède à l’ouverture des infrastructures marchandes construites aux normes et standards internationaux. Les occupants y exercent leurs activités économiques dans un cadre plus moderne, sain et sécurisé.

Dans les marchés urbains de Cadjèhoun, Aïdjèdo, Gbégamey, Mènontin, Midombo, Tokplégbé, Wologuèdè, Ganhi et Hlazounto, les occupants d’étals doivent s’acquitter d’une redevance de 600 FCFA par jour, soit 18 000 FCFA par mois. Ce montant couvre également l’eau, l’électricité, la sécurité, le nettoyage et l’assurance.

Après quelques mois de gratuité, le paiement des redevances a démarré en 2025. Face à la baisse des taux de recouvrement, l’Agence nationale de gestion des marchés (ANaGeM) a renforcé les mesures disciplinaires. Par une décision en date du 28 janvier 2026, portant renforcement des mesures disciplinaires, de contrôle et de sécurisation de la collecte des redevances dans les marchés urbains et régionaux, l’ANaGeM a durci les sanctions.

L’article 2 de ladite décision stipule : « Tout étal ou espace marchand scellé pour non-paiement de redevances est strictement interdit d’exploitation, d’occupation ou d’utilisation commerciale directe ou indirecte jusqu’à la régularisation complète de la situation administrative et financière de son titulaire. Toute activité commerciale exercée sur un étal scellé est réputée d’occupation frauduleuse et constitue une infraction grave aux procédures de l’ANaGeM ».

« Si on ne vend pas, comment payer ? »

Sur le terrain, les commerçants disent comprendre la nécessité de payer les redevances, mais dénoncent un manque de flexibilité face à la réalité économique actuelle. « Si on ne vend pas, ce sera difficile pour nous de payer les redevances. C’est 18 000 FCFA et même si tu restes devoir 1 000 FCFA, ta marchandise est scellée », explique une vendeuse sous anonymat.

Un étal scéllé dans le marché moderne de Cadjèhoun (Cotonou)

« Ils avaient déjà scellé mon étal. Après avoir payé, ils ont enlevé le ruban rouge de scellés. Nous sommes même endettés. On ne vend pas. Eux-mêmes peuvent descendre pour voir si nous vendons ou pas », suggère-t-elle. Certains marchands disent espérer une amélioration dans la vente avec l’installation progressive des occupants du grand marché Dantokpa dans les nouveaux marchés.

D’autres évoquent les charges supplémentaires liées au transport. « Je quitte Abomey-Calavi pour Wologuèdè. Tu prends le transport pour venir ici, mais tu ne vas rien vendre. J’ai des produits périssables et si on scelle ma marchandise comment vais-je faire ? », s’interroge B. A, vendeuse de produits divers.

Les doléances des marchands

Face à cette situation, les occupants d’étals formulent plusieurs doléances. Ils demandent principalement une diminution des redevances ou, à défaut, une révision progressive des montants. « Nous proposons qu’ils fixent un prix plus abordable et qu’ils augmentent à la longue », suggère dame Vignon.

Pour eux, le scellement systématique n’est pas la solution. « Si on scelle ton étal, comment peux-tu vendre et trouver de l’argent pour payer ? », déplore-t-elle. En attendant une réaction des autorités, les occupants des étals continuent de lutter, chaque jour, pour concilier survie économique et obligations administratives.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Une nouvelle zone économique pour faire de Cotonou un « port de 4e (…)


26 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Port Autonome de Cotonou se dote d’une Zone économique spéciale (…)
Lire la suite

La CCI Bénin outille les entreprises pour l’export


26 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

UBA, La Banque Africaine qui conquiert le monde


25 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Il fut un temps où la banque africaine rima avec fragilité et (…)
Lire la suite

Bénin, 1er producteur de l’or blanc avec près de 650 000 tonnes


22 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La production cotonnière du Bénin au titre de la campagne 2025-2026, (…)
Lire la suite

CCI Bénin et UAC unissent leurs forces pour valoriser la recherche et (…)


21 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) devient un partenaire stratégique (…)
Lire la suite

Ouidah toujours animée un mois après les Vodun Days


20 février 2026 par Marc Mensah
Un mois après les Vodun Days organisés du 8 au 10 janvier sur plusieurs (…)
Lire la suite

« NYUMBA SARL » exclue des marchés publics pour 02 ans


18 février 2026 par Marc Mensah
La société « NYUMBA SARL » a été exclue de la commande publique pour (…)
Lire la suite

DELALIE PE et sa promotrice exclus pour fraude


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), a prononcé, le 12 (…)
Lire la suite

URBANI TP exclue des marchés publics pour fraude


18 février 2026 par Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Bénin a exclu la (…)
Lire la suite

Inscription ouverte pour le renforcement de 7050 artisans


17 février 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a lancé, à travers l’Agence Nationale de Protection (…)
Lire la suite

La CCI Bénin rejoint le Conseil d’Administration de la Chambre Islamique


17 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) intègre le (…)
Lire la suite

Les cinq (5) premières Banques au Bénin de 2022 à 2025


17 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Au 31 décembre 2025, le total bilan de toutes les Banques agrées en (…)
Lire la suite

Livraison à moto, un secteur en pleine expansion à Cotonou


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans les grandes villes du Bénin, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, (…)
Lire la suite

Angélique Titiloya Adegnika, maire de Kétou


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Angélique Titiloya Adegnika a été installée ce dimanche 15 février (…)
Lire la suite

Dieudonné Agbaka, nouveau maire de Glazoué


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La commune de Glazoué, dans le département des Collines, a désormais un (…)
Lire la suite

Voici les codes USSD attribués par l’ARCEP-Bénin aux opérateurs et (…)


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la (…)
Lire la suite

Les producteurs de soja et d’anacarde des Collines s’engagent à la GDIZ


12 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le mouvement GRoW26 - Grandir Ensemble a organisé vendredi 6 février (…)
Lire la suite

15 structures d’appui reçoivent 1,49 million USD de subventions


11 février 2026 par Marc Mensah
15 Organisations d’Appui à l’Entrepreneuriat (OAE) ont reçu, vendredi 6 (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires