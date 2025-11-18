mardi, 18 novembre 2025 -

566 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Etat-civil au Bénin

Plusieurs documents d’identification désormais valables sans légalisation




A travers le décret n°2025-678 du 29 octobre 2025 signé du chef de l’Etat Patrice TALON, relatif aux conditions et modalités d’établissement des documents d’identification des personnes physiques au Bénin, de nouvelles mesures ont été prises pour renforcer la fiabilité de certaines pièces qui ne nécessitent plus une légalisation.

Désormais au Bénin, plus besoin de légaliser certains documents d’identification. Selon l’article 2 du décret N° 2025 – 678 du 29 octobre 2025 portant conditions et modalités d’établissement des documents d’identification des personnes physiques, il s’agit :
 du certificat d’identification personnelle ;
 du certificat d’afro-descendant ;
 du certificat d’étranger ;
 de la carte nationale d’identité biométrique ;
 du passeport biométrique ; et
 de la carte de résident.
Selon le même article, toute personne souhaitant obtenir un document d’identification doit être inscrite au Registre national des personnes physiques (RNPP) et disposer d’un numéro personnel d’identification.
Cette exigence vise à garantir la fiabilité des données d’état civil, à prévenir les fraudes et à assurer l’authenticité des documents délivrés.
A travers ce mécanisme, les pièces produites sont reconnues comme authentiques et ne nécessitent plus une légalisation.
Cette réforme vise plusieurs objectifs à savoir, à renforcer la fiabilité des documents d’identification ; la réduction des risques de doublons et de falsifications ; une simplification des contrôles administratifs ; et une harmonisation des procédures entre les différents types de pièces.
Sa mise en œuvre s’inscrit dans la dynamique de modernisation administrative engagée depuis plusieurs années, notamment avec la digitalisation de l’état civil et la mise en place du RNPP.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Bénin réceptionne un patrouilleur rénové au Nigéria


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Bénin a réceptionné, jeudi, le navire de guerre Matelot Brice (…)
Lire la suite

Un Bénino-Gabonais élu maire de Port-Gentil


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme des élections des maires des communes et des arrondissements (…)
Lire la suite

Le Bénin reconnu comme acteur majeur de l’intégration régionale


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À quelques jours du Sommet UE-UA, l’Africa-Europe Foundation (AEF) (…)
Lire la suite

Point de vue des citoyens sur l’affaire falsification des documents par LD


15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) est cité dans une affaire de faux et usage (…)
Lire la suite

La révision de la Constitution adoptée


15 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réunis en séance plénière, les députés de la 9ᵉ législature ont adopté (…)
Lire la suite

L’essence frelatée fait des dégâts à Zogbodomey


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un entrepôt d’essence a été réduit en cendres suite à un incendie (…)
Lire la suite

Distribution itinérante de diplômes aux bacheliers de 2022


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Office du Baccalauréat organise, du 24 au 29 novembre 2025, une (…)
Lire la suite

La Décision qui valide les candidatures des duos Wadagni-Hounkpè


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par Décision EP25- 012 du 13 novembre 2025, la Cour constitutionnelle a (…)
Lire la suite

La HAAC retire l’autorisation de quatre radios privées


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du (…)
Lire la suite

Une femme retrouvée morte à Godomey


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Découverte macabre ce mercredi 12 novembre 2025 dans la commune (…)
Lire la suite

Le SIMA 2025 s’ouvre ce jeudi à Cotonou


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Sofitel Cotonou Marina Hôtel accueille du 13 au 14 novembre 2025, le (…)
Lire la suite

L’hôpital d’Allada-Toffo-Zè se modernise pour accueillir les grands brûlés


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, en Conseil des ministres ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

La HAAC reçoit des matériels informatiques de la Chine


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin Zhang (…)
Lire la suite

Voici les membres du CA de la Société des aéroports du Bénin


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le chef de l’Etat Patrice Talon a nommé par Décret N°2025 - 661 en date (…)
Lire la suite

Les candidats autorisés au concours de 117 agents contractuels


11 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici la liste par centre des candidats retenus à la composition du (…)
Lire la suite

Une nouvelle série d’œuvres à découvrir


10 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Exposées dans une salle noire sobre, où seules des lumières tamisées (…)
Lire la suite

Le Bénin marque sa participation au Forum “Notre Futur Brésil–France”


8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a (…)
Lire la suite

Le parti ‘’Les Démocrates’’ cité dans une affaire de fraude électorale


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires