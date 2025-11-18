Plusieurs documents d’identification désormais valables sans légalisation

A travers le décret n°2025-678 du 29 octobre 2025 signé du chef de l’Etat Patrice TALON, relatif aux conditions et modalités d’établissement des documents d’identification des personnes physiques au Bénin, de nouvelles mesures ont été prises pour renforcer la fiabilité de certaines pièces qui ne nécessitent plus une légalisation.

Désormais au Bénin, plus besoin de légaliser certains documents d’identification. Selon l’article 2 du décret N° 2025 – 678 du 29 octobre 2025 portant conditions et modalités d’établissement des documents d’identification des personnes physiques, il s’agit :

– du certificat d’identification personnelle ;

– du certificat d’afro-descendant ;

– du certificat d’étranger ;

– de la carte nationale d’identité biométrique ;

– du passeport biométrique ; et

– de la carte de résident.

Selon le même article, toute personne souhaitant obtenir un document d’identification doit être inscrite au Registre national des personnes physiques (RNPP) et disposer d’un numéro personnel d’identification.

Cette exigence vise à garantir la fiabilité des données d’état civil, à prévenir les fraudes et à assurer l’authenticité des documents délivrés.

A travers ce mécanisme, les pièces produites sont reconnues comme authentiques et ne nécessitent plus une légalisation.

Cette réforme vise plusieurs objectifs à savoir, à renforcer la fiabilité des documents d’identification ; la réduction des risques de doublons et de falsifications ; une simplification des contrôles administratifs ; et une harmonisation des procédures entre les différents types de pièces.

Sa mise en œuvre s’inscrit dans la dynamique de modernisation administrative engagée depuis plusieurs années, notamment avec la digitalisation de l’état civil et la mise en place du RNPP.

F. A. A.

