Plusieurs délégations africaines attendues au Forum Afrique du Cian

Le Cian, en partenariat avec le journal L’Opinion, organise le mardi 18 avril prochain l’édition 2023 du Forum Afrique. « Business avec l’Afrique : l’heure du New Deal » sera le thème de l’événement, qui se tiendra au Novotel Paris Centre Tour Eiffel.

Le Forum Afrique, organisé chaque année, est devenu un temps fort attendu et reconnu par la communauté des acteurs économiques impliqués en Afrique. Cette édition 2023, placée sous le haut patronage du Président de la République Emmanuel Macron, sera marquée par la participation exceptionnelle de Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo, de Ouhoumoudou Mahamadou, Premier ministre de la République du Niger, et de Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’Etat, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux pour la République française.

Plusieurs pays africains seront représentés par des délégations de haut niveau composées de ministres, d’ambassadeurs, d’agences de promotion des investissements et de dirigeants d’entreprises. Cette année, les pays à l’honneur seront la République du Congo, la République du Niger, la République du Tchad ainsi que la République démocratique du Congo et la République du Cameroun.

« Nous sommes très heureux de voir que le Forum Afrique attire de plus en plus de délégations africaines et d’entreprises actives sur le continent. Quelques semaines après la visite du Président Emmanuel Macron en Afrique, cette édition 2023 permettra d’échanger de manière concrète et approfondie sur de nombreux secteurs d’activité et de mettre en lumière les réussites économiques qui contribuent au développement de l’Afrique. Nous tenons à remercier L’Opinion ainsi que les partenaires, intervenants, et celles et ceux qui contribuent à faire vivre cet événement depuis tant d’années » a déclaré Etienne Giros, Président du Cian.

« L’édition 2023, c’est un programme riche en plénières et ateliers sur des sujets clés tels que la transition énergétique, la logistique, les infrastructures, l’agriculture mais aussi sur des sujets d’avenir comme la blockchain et la gestion des talents. Comme chaque année, nous présenterons notre baromètre des affaires en Afrique et notre magazine co-réalisé avec L’Opinion. Nous attendons un public très nombreux, en présentiel et en ligne puisque nous diffuserons les plénières sur les réseaux sociaux. Nul doute que cette édition sera un succès ! » a ajouté Sandrine Sorieul, directrice générale du Cian.

La séance plénière sera rythmée, alternant tables-rondes, interviews et face à face, qui réuniront des acteurs économiques et institutionnels de premier plan. Elle sera complétée par des ateliers animés par les délégations africaines et les partenaires.

