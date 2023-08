Plusieurs communes en alerte rouge au Bénin

Du fait de la montée des eaux les fleuves Niger et l’Ouémé, plusieurs communes sont en alerte rouge au Bénin. Les risques d’inondation dans ces communes sont très élevés.

Les populations de plusieurs localités seront une fois encore confrontées au phénomène cyclique des inondations. Ceci, en raison de la montée des eaux sur certains fleuves. Le Niger et l’Ouémé en alerte rouge, exposent les populations des communes de Zangnanado, Bonou, Adjohoun, Malanville et Karimama. Les risques de catastrophes dans ces communes selon le bulletin d’alerte de la Cellule inter institutionnelle de prévision sont élevés. Le fleuve Ouémé selon cette cellule, a atteint une hauteur de 924 cm à Zangnanado, et plusieurs arrondissements de cette commune seraient déjà envahies par les eaux.

22 août 2023