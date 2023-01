Plusieurs agents des forces de sécurité élevés à divers grades

A travers un décret №2022-728 en date du 22 décembre 2022 portant nominations et promotions à titre normal et militaire dans l’Ordre national du mérite du Bénin, le chef de l’État Patrice TALON a élevé plusieurs agents des forces de défense et de sécurité à divers grades. Les agents promus proviennent de l’armée de terre, de l’armée de l’air, de la police républicaine et de la marine nationale.

Lire le décret du chef de l’État

14 janvier 2023 par ,