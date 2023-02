Plusieurs Nigérians interpellés et placés en garde à vue

Les éléments de la police républicaine ont interpellé vendredi 24 février 2023 à Djidjè, un quartier situé dans le 6e arrondissement de Cotonou, 24 cybercriminels. Les mis en cause sont tous de nationalité nigériane.

La police républicaine plus que jamais déterminée à traquer les cybercriminels, et ce, jusque dans leur dernier retranchement. 24 d’entre eux ont été arrêtés vendredi 24 février 2023 sur le 4e étage d’un immeuble situé à Djidjè, dans le 6e arrondissement de Cotonou. Les inculpés d’après nos sources, sont tous de nationalité nigériane. Interpellés et placés en garde à vue, ils seront présentés dans les prochains jours au procureur de la République.

F. A. A.

25 février 2023 par