mercredi, 27 août 2025 -

345 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Insécurité routière dans le Borgou

Plus de peur que de mal après l’accident d’un bus à N’Dali




Un bus de transport en commun s’est renversé, mardi 26 août 2025, sur l’axe Parakou-Malanville, à hauteur de la commune de N’Dali. Pas de blessé ni de perte en vie humaine.

Nouvel accident de bus après celui de Glazoué qui a coûté la vie à plusieurs passagers. En milieu de journée ce mardi 26 mai, un bus de transport en commun s’est renversé à N’Dali. Pas de blessé ni de perte en vie humaine. Le bus accidenté selon nos sources, a quitté Lomé, et se rendait à Malanville, dans le département de l’Alibori. Il avait à son bord, 17 passagers tous secourus grâce à la promptitude des populations riveraines et des autorités locales.
L’éclatement d’un pneu serait la cause de l’accident.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un réseau de vol de bétail démantelé à Zè


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat d’arrondissement de Zè, dans le département de (…)
Lire la suite

Nestor Dako, ex ministre de la justice inhumé le 6 septembre


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ancien ministre de la justice, Nestor Dako décédé le 1er août 2025, (…)
Lire la suite

Le chauffeur d’un camion tué dans un accident


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Gnanhoun, une localité de l’arrondissement de Biro, commune de Nikki, (…)
Lire la suite

Un individu arrêté pour vol à main armée à Toffo


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de Police de Houègbo, dans la commune de (…)
Lire la suite

Un puisatier tué par la chute d’un seau de sable


18 août 2025 par Marc Mensah
Un puisatier est décédé, vendredi 15 août 2025, à Bohicon, après avoir (…)
Lire la suite

Il n’y a plus d’espoir de retrouver des survivants


18 août 2025 par Marc Mensah
Au lendemain du drame survenu sur le fleuve Ouémé dans la commune de (…)
Lire la suite

Un présumé voleur accuse les ‘’mauvais esprits’’


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Arrêté après s’être introduit de nuit dans un immeuble, un jeune homme (…)
Lire la suite

La route Djougou-N’Dali bloquée les eaux en furie


10 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Difficile d’emprunter l’axe Djougou-N’Dali depuis ce samedi 9 août (…)
Lire la suite

Trois individus arrêtés pour vol de matériels de la SONEB et de la SBEE


9 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de Godomey, sur la base de renseignements, (…)
Lire la suite

Un mort dans un accident à Ouidah


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce vendredi 8 août 2025, la collision entre un camion et un taxi-moto a (…)
Lire la suite

La villa d’une Béninoise cambriolée à Dakar, 5 agents de sécurité tués


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La résidence « Les Diamantines », propriété de l’architecte béninoise (…)
Lire la suite

Un taxi-moto se donne la mort par pendaison


8 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 6 août 2025 au quartier Ganou à Parakou, le corps sans vie (…)
Lire la suite

03 morts et 01 blessé grave à Parakou


31 juillet 2025 par Marc Mensah
Un accident de la route a fait trois morts et un blessé grave dans la (…)
Lire la suite

Un gardien tue une jeune fille sur un chantier et l’enterre sur place


29 juillet 2025 par Marc Mensah
Horreur dans le 12e arrondissement de Cotonou ! Une jeune femme de 25 (…)
Lire la suite

Le chef de terre du royaume de Kouandé n’est plus


27 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Sa Majesté Kouandé Sounon, chef de terre du royaume de Kouandé a (…)
Lire la suite

Une dispute conjugale vire au drame à Djougou


25 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au petit matin de ce vendredi 25 juillet 2025, un homme a tué sa femme (…)
Lire la suite

Le journaliste Philippe Hado inhumé à Ouidah


24 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Philippe Hado, journaliste émérite repose depuis ce jeudi 24 juillet (…)
Lire la suite

Un ‘’pasteur’’ arrêté pour opposition à la vaccination


23 juillet 2025 par Marc Mensah
Un groupe de fidèles s’oppose, au nom de sa foi religieuse, à la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires