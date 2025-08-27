Plus de peur que de mal après l’accident d’un bus à N’Dali

Un bus de transport en commun s’est renversé, mardi 26 août 2025, sur l’axe Parakou-Malanville, à hauteur de la commune de N’Dali. Pas de blessé ni de perte en vie humaine.

Nouvel accident de bus après celui de Glazoué qui a coûté la vie à plusieurs passagers. En milieu de journée ce mardi 26 mai, un bus de transport en commun s’est renversé à N’Dali. Pas de blessé ni de perte en vie humaine. Le bus accidenté selon nos sources, a quitté Lomé, et se rendait à Malanville, dans le département de l’Alibori. Il avait à son bord, 17 passagers tous secourus grâce à la promptitude des populations riveraines et des autorités locales.

L’éclatement d’un pneu serait la cause de l’accident.

F. A. A.

27 août 2025 par ,