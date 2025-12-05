Plus de 91 milliards FCFA pour améliorer les conditions de travail

Dans le cadre de la loi de finances gestion 2026, le gouvernement béninois confirme sa volonté d’améliorer significativement les conditions de travail et la protection sociale des agents de l’État.

Pour l’année 2025, un montant total de 91,5 milliards FCFA est consacré aux actions publiques liées aux droits des travailleurs, à la sécurité sociale et à la modernisation de l’administration publique. Cette enveloppe financière traduit une ambition claire : construire un environnement professionnel plus sûr, plus motivant et plus respectueux des standards internationaux.

Le gouvernement entend intensifier ses interventions sur plusieurs axes prioritaires, notamment la promotion des normes du travail ; le renforcement du dialogue social et des conditions de travail décentes.

Le développement du système de santé au travail et de sécurité sociale, est également un pilier essentiel pour protéger les agents contre les risques professionnels et renforcer la résilience du système de protection sociale. Le gouvernement prévoit aussi une gestion proactive des carrières dans la fonction publique. Sans oublier, la promotion des agents modèles de l’administration publique et la promotion des valeurs morales, éthiques et de la bonne gouvernance dans l’administration publique.

Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche de modernisation profonde de l’administration publique béninoise. Elles visent autant à améliorer le bien-être des travailleurs qu’à renforcer l’efficacité des services publics, au bénéfice des citoyens.

