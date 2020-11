Plus de 800 000 emplois formels et informels créés sous Talon

D’avril 2016 à juin 2020, huit-cent-sept mille quatre-cent vingt-sept (807 427) emplois sont créés au Bénin, selon l’Enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel et de la comptabilité. L’enquête rendue publique par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae) a révélé que 210 584 emplois sont créés dans le secteur formel et 596 844 dans l’informel. Selon les statistiques de l’enquête, 38,9% de ces emplois sont dans l’agriculture et 19,3 % dans le commerce.

Les créations d’entreprises privées, le recrutement de la main d’oeuvre dans le cadre des travaux d’infrastructures et de route, le recrutement d’enseignants ont été pris en compte dans les chiffres de l’étude.

M. M.

9 novembre 2020 par