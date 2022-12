Plus de 80 milliards F investis pour la sécurité publique

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a fait le point des investissements réalisés au plan sécuritaire entre 2021 et 2022 au Bénin dans un contexte de menace. C’est dans son message sur l’état de la Nation, jeudi 8 décembre 2022, devant les députés de la 8è législature.

Les forces de sécurité et de défense ont bénéficié de l’attention soutenue du gouvernement face à la menace djihadiste. Des « moyens appropriés » ont été mis à leur disposition et leurs effectifs renforcés « de manière remarquable », selon le Chef de l’Etat Patrice Talon qui était face à la représentation nationale, jeudi 8 décembre 2022, dans le cadre de son message sur l’état de la Nation.

« C’est ainsi que nous avons recruté entre 2021-2022, 1800 policiers et 2000 militaires ; acquis des équipements modernes et adaptés au contexte puis entrepris un maillage territorial des casernes ainsi que l’adaptation de leur taille et de leurs moyens à la menace. Aussi, avons-nous lancé cette année, la construction de plusieurs dizaines de positions avancées fortifiées et de 10 bases opérationnelles avancées qui sont des casernes de taille moyenne. Nous avons aussi engagé la réalisation de travaux de fortification sur plusieurs sites militaires dans tout le pays. Le tout, équipements compris, pour un montant global de plus de 80 milliards de FCFA », a expliqué le président de la République Patrice Talon.

Le Chef de l’Etat a salué la « bravoure » et l’« engagement patriotique » des forces de sécurité et de défense béninoises qui ont « fait des dégâts massifs dans les rangs de l’ennemi ». Patrice Talon n’a pas maqué de saluer la mémoire des soldats morts au front.

Un redéploiement plus offensif pour fortifier le Bénin

Les actions réalisées et qui entendent « favoriser une projection plus rapide et plus aisée » de l’armée béninoise « sur les théâtres nécessitant leur intervention en vue d’une efficacité plus grande » seront « densifiées encore davantage au cours des années à venir », a rassuré le Chef de l’Etat Patrice Talon dans son message sur l’état de la Nation.

Face à la menace djihadiste aux frontières des pays africains, Patrice Talon appelle à une « action concertée et intelligente » des pays. Rappelant la position du Bénin face à la menace sécuritaire, le Chef de l’Etat a fait savoir que : « (…) Notre pays a été depuis longtemps porteur et promoteur d’une stratégie offensive plutôt que défensive pour aller frapper l’ennemi jusqu’à son repaire y compris en territoire étranger ».

Il sera procédé à un redéploiement plus offensif en moyens humains et matériels pour fortifier le Bénin. « Dans tous les cas nous travaillons à faire du Bénin une oasis de pays. Aucun esprit avisé ne devrait s’étonner de cette attention que nous accordons à la sécurité, elle est essentielle surtout quand nous avons fini de mettre en place les fondamentaux dans tous les autres secteurs. C’est elle qui détermine la pérennité de tous les autres investissements », a précisé le président de la République Patrice Talon.

Marc MENSAH

