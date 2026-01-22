Plus de 740 000 visiteurs aux Vodun Days 2026

Les Vodun Days, grand évènement culturel à caractère touristique accueille au Bénin plus de monde à chaque édition. La troisième édition qui s’est déroulée à Ouidah du 08 au 10 janvier 2026, a connu la participation de plus de 740 000 visiteurs.

L’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) lève le voile sur quelques chiffres de l’édition 2026 des Vodun Days. Dans un entretien accordé à Detsche Welle, le directeur général, William Codjo, a évoqué les chiffres. Au moins 740 000 visiteurs ont pris part à ce grand évènement culturel. Les unités économiques présentes sur les lieux, a-t-il ajouté, ont mobilisé environ 4 900 personnes. « Le bilan est vraiment positif. Le taux de fréquentation global est estimé à 740 668 participants sur les trois jours de festivités », a-t-il informé. Ce niveau de participation d’après lui, traduit « une progression très marquée par rapport à l’édition dernière. « Nous avons 4 928 empois occasionnels qui ont été générés par des unités économiques, plus des volontaires qui représentent 440 personnes ».

Ouidah autrefois une ville dormante, renaît

Ouidah selon le DG de l’ADAC était une ville « presque dormante ». Avec les Vodun Days, la ville renaît et des infrastructures se mettent en place. « Il y a une activité économique qui renaît, il y a également des guides touristiques qui sont formés, il y a une prise de conscience des populations par rapport à la préservation du patrimoine, il y a des couvents vodun qui sont restaurés, beaucoup de formations sont données aux jeunes. De plus en plus, cette ville est mise en orbite pour le rayonnement du Bénin tout entier », a confié William Codjo.

Le Directeur général de l’Agence de développement des arts et de la culture n’a pas manqué d’évoquer la mise en place de quelques infrastructures dont notamment, le Bateau du Départ et le Musée international de la mémoire de l’esclavage. Des infrastructures qu’il espère voir « pleinement fonctionnelle » d’ici à fin décembre 2026.

