jeudi, 22 janvier 2026 -

474 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Evènement culturel au Bénin

Plus de 740 000 visiteurs aux Vodun Days 2026




Les Vodun Days, grand évènement culturel à caractère touristique accueille au Bénin plus de monde à chaque édition. La troisième édition qui s’est déroulée à Ouidah du 08 au 10 janvier 2026, a connu la participation de plus de 740 000 visiteurs.

L’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) lève le voile sur quelques chiffres de l’édition 2026 des Vodun Days. Dans un entretien accordé à Detsche Welle, le directeur général, William Codjo, a évoqué les chiffres. Au moins 740 000 visiteurs ont pris part à ce grand évènement culturel. Les unités économiques présentes sur les lieux, a-t-il ajouté, ont mobilisé environ 4 900 personnes. « Le bilan est vraiment positif. Le taux de fréquentation global est estimé à 740 668 participants sur les trois jours de festivités », a-t-il informé. Ce niveau de participation d’après lui, traduit « une progression très marquée par rapport à l’édition dernière. « Nous avons 4 928 empois occasionnels qui ont été générés par des unités économiques, plus des volontaires qui représentent 440 personnes ».

Ouidah autrefois une ville dormante, renaît

Ouidah selon le DG de l’ADAC était une ville « presque dormante ». Avec les Vodun Days, la ville renaît et des infrastructures se mettent en place. « Il y a une activité économique qui renaît, il y a également des guides touristiques qui sont formés, il y a une prise de conscience des populations par rapport à la préservation du patrimoine, il y a des couvents vodun qui sont restaurés, beaucoup de formations sont données aux jeunes. De plus en plus, cette ville est mise en orbite pour le rayonnement du Bénin tout entier », a confié William Codjo.
Le Directeur général de l’Agence de développement des arts et de la culture n’a pas manqué d’évoquer la mise en place de quelques infrastructures dont notamment, le Bateau du Départ et le Musée international de la mémoire de l’esclavage. Des infrastructures qu’il espère voir « pleinement fonctionnelle » d’ici à fin décembre 2026.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les rituels du Tofâ exécutés dans la forêt sacrée de Kpassè


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, a servi de cadre, ce samedi 17 (…)
Lire la suite

Lancement du Petit Train Touristique de Cotonou


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence de tourisme Dahomey Discovery a officiellement inauguré, ce (…)
Lire la suite

“Les Revenants” : une exposition d’art qui exporte le Vodun et la (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La culture béninoise s’illustre à l’international. Du 12 décembre 2025 (…)
Lire la suite

Benjamin Deguénon expose la sagesse des ancêtres à Ouidah


13 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Maison de la Culture de Ouidah accueille depuis ce jeudi 8 janvier (…)
Lire la suite

Voici la signification de Losso-Sa, le signe géomancique révélé au (…)


11 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin aborde l’année 2026 sous le signe de Losso sâ, un Tofâ (…)
Lire la suite

En images, les temps forts du Tofâ 2026


10 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le collège de bokonon a révélé, en présence du chef de l’Etat Patrice (…)
Lire la suite

Voici le programme de la 2ᵉ journée des Vodun Days


9 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 se poursuivent ce vendredi 9 janvier à Ouidah avec (…)
Lire la suite

La forêt sacrée de Ouidah rythmée par Atchina, Gambada et Kokou


8 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans la forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, les tambours ont résonné dans (…)
Lire la suite

La star nigériane Davido à Cotonou


8 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’ icône mondiale de l’afrobeats Davido est arrivé à Cotonou ce jeudi 8 (…)
Lire la suite

Jean Michel Abimbola rassure sur le dispositif sécuritaire


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des (…)
Lire la suite

Les membres du couvent "Terreiros du Brésil" à Cotonou


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 s’annoncent sous le signe de la spiritualité et du (…)
Lire la suite

Angélique Kidjo à Cotonou pour les Vodun Days


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star Internationale Angélique Kidjo a foulé le sol béninois dans la (…)
Lire la suite

Ouidah prête à accueillir Vodun Days 2026


30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 (…)
Lire la suite

Ouidah dévoile une Porte du Non-Retour rénovée


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Sur la plage de Ouidah, une nouvelle Porte du Non-Retour remplace (…)
Lire la suite

Lancement d’une plateforme pour explorer les productions d’artistes en (…)


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ambassade de France au Bénin et la Maison des Mondes Africains (…)
Lire la suite

Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à (…)
Lire la suite

« Mémoires vivantes » : art et mémoire en dialogue


15 décembre 2025 par La Rédaction
Présentée à la Villa Karo du 21 novembre 2025 au 8 février 2026, (…)
Lire la suite

TRACE devient partenaire de WeLovEya Festival


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le WeLovEya Festival, événement consacré aux musiques urbaines et à (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires