Événement culturel

Plus de 740 000 participants à Ouidah pour les Vodun Days 2026




L’édition 2026 des Vodun Days à Ouidah du 8 au 10 janvier a enregistré la participation de 740 000 participants, soit une progression de plus de 70 % par rapport à l’édition 2025, qui avait rassemblé plus de 435 000 visiteurs. Lire le communiqué officiel

Du 8 au 10 janvier 2026, la cité historique de Ouidah a vibré au rythme des Vodun Days 2026, rendez-vous majeur consacré aux arts, à la culture et à la spiritualité Vodun. Avec une fréquentation globale estimée à plus de 740 000 participants, l’événement franchit un nouveau cap et confirme son statut de plateforme culturelle d’envergure internationale, capable de fédérer des publics massifs et diversifiés autour d’une tradition vivante, profondément ancrée dans l’histoire et résolument tournée vers l’avenir.

Cette édition a mis en lumière l’excellence artistique béninoise, la richesse des héritages culturels et la force d’un rendez-vous désormais solidement inscrit dans le calendrier culturel international, au service du rayonnement du Bénin.

Une mobilisation en forte progression et des indicateurs record

Portés par la vision du Gouvernement du Bénin, à travers le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, et sous le pilotage de Bénin Tourisme, les Vodun Days s’inscrivent dans une politique culturelle ambitieuse visant à valoriser le patrimoine immatériel, à renforcer la fierté nationale et à positionner le Bénin comme destination culturelle de référence en Afrique. Selon les données consolidées de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD), l’édition 2026 a enregistré :

740 000 participants, soit une progression de plus de 70 % par rapport à l’édition 2025, qui avait rassemblé plus de 435 000 visiteurs.

Une ville en parcours : une programmation multi-sites au cœur des places et des couvents.

Conçue en configuration multi-sites, l’édition 2026 a déployé une programmation d’animations des places favorisant la circulation des publics à travers le centre-ville et la plage de Ouidah, dans un esprit de découverte, de pédagogie et de respect des rites.

De la Place Maro à l’Esplanade du Fort Français, de la Place Ninsouxwé à la Forêt sacrée de Kpassè, du Temple Mami-Plage au Couvent Sakpata, la ville s’est transformée en une constellation d’espaces scéniques, proposant un parcours immersif structuré et accessible, où se sont mêlées expressions artistiques, démonstrations culturelles et moments de partage.

Cette architecture événementielle, fondée sur la pluralité des lieux et l’intensité des temps forts, a contribué à fluidifier l’expérience, à renforcer l’appropriation par les publics et à faire des Vodun Days un véritable rendez-vous urbain, où la culture se vit autant qu’elle se contemple.

La Grande Cérémonie Vodun du 9 janvier : un moment central et fédérateur.

Temps fort de l’édition, la Grande Cérémonie Vodun, organisée le 9 janvier en soirée sur la plage de Ouidah, a constitué l’un des moments les plus marquants des Vodun Days 2026 par sa portée spirituelle, sa dimension collective et la force de ses symboles.

La procession des fidèles Vodun, la lecture de la Théologie Vodun, la consultation du Tofa et la bénédiction œcuménique ont offert une séquence solennelle et profondément fédératrice, rappelant l’une des missions fondamentales de l’événement : célébrer une spiritualité vivante, tout en l’inscrivant dans une dynamique de dialogue, de respect et d’ouverture.

Par l’intensité du recueillement, la puissance des gestes et la densité de l’assemblée, cette cérémonie a illustré l’équilibre singulier atteint par l’édition 2026 entre authenticité des pratiques et partage à grande échelle.

Une scène artistique de premier plan, entre figures internationales et excellence béninoise

La programmation artistique des Vodun Days 2026 a pleinement incarné l’ambition de l’événement : faire dialoguer les grandes voix internationales et les talents béninois au sein d’une célébration populaire d’ampleur.
La scène a notamment accueilli Ciara, Davido et Meiway, une figure emblématique de la musique africaine, aux côtés d’artistes béninois reconnus, dont la légende Angélique Kidjo, ainsi que Vano Baby, Bobo Wê, Axel Merryl et le duo X-time & Ghix, confirmant la vitalité et la diversité de la création nationale.

La journée du 10 janvier a été consacrée à une séquence de clôture sur la plage, portée par Dj Djabi, Dj Yan Lekiller, Dj Fresh T, Dj Kelly et Dj Lorato, avec la participation des artistes Wiz Laro et Takoumi, concluant l’événement dans une atmosphère de communion collective et d’énergie partagée.

Une ouverture internationale et diasporique affirmée

Au-delà des scènes et des places, l’édition 2026 des Vodun Days a confirmé sa vocation internationale en accueillant des délégations culturelles venues notamment de Finlande et du Brésil, illustrant la portée transnationale du Vodun et son ancrage au sein des dynamiques culturelles diasporiques. Ces échanges ont renforcé le positionnement de Ouidah comme espace de mémoire, de dialogue et de convergence culturelle à l’échelle mondiale, et confirmé les Vodun Days comme un espace de rencontres et de partage au-delà des célébrations.

Une dynamique appelée à se renforcer

À l’issue des Vodun Days 2026, l’événement confirme son rôle de levier structurant de la politique culturelle béninoise. Marquée par des indicateurs record, une programmation multi-sites maîtrisée et une scène artistique de premier plan, cette édition ouvre une nouvelle étape dans la trajectoire des Vodun Days, celle d’un rendez-vous arrivé en constance amelioration dont l’ambition est appelée à s’amplifier au service du patrimoine, de la transmission et du rayonnement du Bénin.

À propos des Vodun Days

Les Vodun Days sont un rendez-vous annuel international consacré aux arts, à la culture et à la spiritualité Vodun. Organisé chaque année dans la cité historique de Ouidah, l’événement attire des visiteurs du monde entier et contribue au rayonnement du Bénin en tant que berceau du Vodun. Il conjugue cérémonies, parcours culturels, animations des places et performances artistiques, dans le respect des rites et des sensibilités.

À propos de Bénin Tourisme

Bénin Tourisme est l’agence officielle de l’État béninois en charge de la promotion et du développement du tourisme. Sa mission est de faire du Bénin une destination incontournable, en valorisant ses atouts à travers des initiatives innovantes et des collaborations qualitatives. Bénin Tourisme invite les voyageurs à découvrir « Un monde de splendeurs », où authenticité, diversité culturelle et hospitalité béninoise offrent une expérience mémorable.

25 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




