mardi, 28 octobre 2025 -

1210 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Développement durable au Bénin

Plus de 74 milliards FCfa mobilisés pour soutenir 31 communes




Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin, a décroché de gros financements pour soutenir l’agriculture, renforcer la formation professionnelle et améliorer l’accès à l’eau potable. C’était en marge des travaux des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

Présent à Washington les 23 et 24 octobre 2025, dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances a signé en marge des travaux, plusieurs accords de financement. D’un montant total de 74,5 milliards de francs CFA, ces accords ont été signés avec le Fonds OFID, la Banque ouest africaine de développement (BOAD), et le Fonds Koweïtien. Le but visé est de soutenir l’agriculture, renforcer la formation professionnelle et améliorer l’accès à l’eau potable. Une avancée pour la sécurité alimentaire, la formation technique et l’accès aux services essentiels.
Selon une publication des services de communication du gouvernement, plus d’une trentaine de communes vont bénéficier de ces financements. Il s’agit entre autres, de Karimama, Malanville, Banikoara, Kandi, Péhunco, Parakou, Tchaourou, N’Dali, Nikki, Pèrèrè, Ouaké, Djougou, Ouèssè, Bantè, Glazoué, Dassa, Aplahoué, Toviklin, Bopa, Houéyogbé, Bohicon, Agbangnizoun, Toffo, Allada, Kpomassè, Sô-Ava, Akpro-Missérété, Bassila, Athiémé, Bohicon et Natitingou.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Hertz renforce son engagement pour une mobilité durable


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Hertz, leader mondial de la location de voiture, a célébré (…)
Lire la suite

Le Bénin, leader de l’agriculture dans l’espace CEDEAO


25 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin a réalisé des bonds significatifs dans le secteur de (…)
Lire la suite

Un paiement de 7.000 F relance une ancienne dette de 1,8 millions FCFA


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Au Bénin, une boulangère a été rattrappée par une dette, vieille de (…)
Lire la suite

MTN, UBA et JUMO lancent MoMo Kash pour démocratiser l’accès au crédit


21 octobre 2025 par La Rédaction
MTN Mobile Money, en partenariat avec United Bank for Africa (UBA) et (…)
Lire la suite

CDC Bénin lance l’initiative IDERA pour booster l’entreprenariat féminin


21 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a procédé, (…)
Lire la suite

La CCI Bénin célèbre le “100% local” ‎


20 octobre 2025 par Marc Mensah
Les arômes du terroir béninois ont envahi le Centre EYA dans la soirée (…)
Lire la suite

CCI Bénin accélère la compétitivité des entreprises avec Business (…)


17 octobre 2025 par Marc Mensah
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a lancé, (…)
Lire la suite

UBA mène le débat économique africain avec un nouveau livre blanc lors (…)


17 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La banque africaine de renommée mondiale, United Bank for Africa (UBA) (…)
Lire la suite

CCI Bénin et CCI Johannesburg signent une convention de coopération


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et celle de (…)
Lire la suite

Une locataire expulsée malgré 2,5 millions F de travaux sur le local


14 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a tranché en faveur des (…)
Lire la suite

Le président de la BAD participe aux travaux à Washington


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

“Besoin de partenaires, pas de charité” (Tony Elumelu)


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Tony Elumelu, l’un des investisseurs les plus influents d’Afrique, (…)
Lire la suite

La BOAD lève un milliard d’euros sur le marché international


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a réalisé avec (…)
Lire la suite

Les prouesses qui font la fierté du Bénin


10 octobre 2025 par La Rédaction
La troisième édition du Forum International du Cadre de Vie (FIC) a (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin renforce la proximité avec ses clients grâce à ses (…)


10 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a organisé ce jeudi 9 octobre, à l’hôtel Azalai de (…)
Lire la suite

Le Prosel, une initiative qui révolutionne la filière salicole au Bénin


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Projet de promotion du sel local iodé (Prosel), mis en œuvre dans (…)
Lire la suite

MSC Vittoria, un géant des mers accoste au port de Cotonou


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le port autonome de Cotonou vient d’inscrire une nouvelle page dans son (…)
Lire la suite

Les MPME au centre d’un Symposium les 16 et 17 à Cotonou


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le secteur privé lance un symposium pour une croissance inclusive des (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires