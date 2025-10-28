Plus de 74 milliards FCfa mobilisés pour soutenir 31 communes

Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin, a décroché de gros financements pour soutenir l’agriculture, renforcer la formation professionnelle et améliorer l’accès à l’eau potable. C’était en marge des travaux des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

Présent à Washington les 23 et 24 octobre 2025, dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances a signé en marge des travaux, plusieurs accords de financement. D’un montant total de 74,5 milliards de francs CFA, ces accords ont été signés avec le Fonds OFID, la Banque ouest africaine de développement (BOAD), et le Fonds Koweïtien. Le but visé est de soutenir l’agriculture, renforcer la formation professionnelle et améliorer l’accès à l’eau potable. Une avancée pour la sécurité alimentaire, la formation technique et l’accès aux services essentiels.

Selon une publication des services de communication du gouvernement, plus d’une trentaine de communes vont bénéficier de ces financements. Il s’agit entre autres, de Karimama, Malanville, Banikoara, Kandi, Péhunco, Parakou, Tchaourou, N’Dali, Nikki, Pèrèrè, Ouaké, Djougou, Ouèssè, Bantè, Glazoué, Dassa, Aplahoué, Toviklin, Bopa, Houéyogbé, Bohicon, Agbangnizoun, Toffo, Allada, Kpomassè, Sô-Ava, Akpro-Missérété, Bassila, Athiémé, Bohicon et Natitingou.

