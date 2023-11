Plus de 700kg de cannabis saisis à Malanville

Les éléments du service régional des douanes Borgou-Alibori ont intercepté plus de 700 kg de cannabis à Guéné, un arrondissement de la commune de Malanville. Le contrevenant et son chargement sont convoyés à l’Office de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (OCERTID) à Cotonou.

Le service régional de lutte contre la fraude des douanes Borgou-Alibori grâce à un dispositif, a procédé à l’interpellation d’un chauffeur et de son véhicule. La fouille opérée sur la voiture de marque Toyota immatriculée BU 4494 RB, a permis de découvrir une quantité importante de cannabis.

Suivant les explications du chef service régional de lutte contre la fraude des douanes Borgou-Alibori, 798 plaquettes et 40 boulettes de chanvre indien ont été découvertes après une « fouille minutieuse » ; pour un poids total estimé à environ 700kg. Le chauffeur au moment de son interpellation selon Rodrigue Alofa, a refusé d’obtempérer, et il a fallu une course poursuite pour que le véhicule soit immobilisé. A en croire le disciple de St Mathieu, le véhicule transportant le produit prohibé a quitté la ville de Djougou pour se rendre à Malanville.

Analysant la direction de la voiture, le directeur départemental de la police républicaine de l’Alibori estime pour sa part que la quantité de cannabis saisie est destinée à alimenter des groupes armés qui perturbent la quiétude des populations. A l’instar du chef service régional de lutte contre la fraude des douanes Borgou-Alibori, Barnabé Amagbégnon a invité les populations à plus de coopération avec les forces de défense et de sécurité.

Deux autres occupants du véhicule arraisonné ont réussi à s’échapper. Une enquête serait ouverte pour leur interpellation.

F. A. A.

1er novembre 2023 par ,